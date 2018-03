Khuyến mãi lớn từ Seven.AM

Ngoài ra, một số mẫu thiết kế còn được bán đồng giá 200.000 đồng - 400.000 đồng. Chương trình được áp dụng trên toàn hệ thống của Seven.AM.

Hãng cũng cho ra mắt bộ sưu tập "Đẹp là thế". Với bộ sưu tập này, các nhà thiết kế của Seven.AM đã tạo ra những mẫu thiết kế đặc sắc, đường nét cách điệu tinh tế trên gam màu nóng. "Đẹp là thế" cũng được áp dụng trong chương trình khuyến mãi trên.

Cá tính và nổi bật với đầm đỏ, cùng dây lưng xinh xắn.

Trẻ trung, phong cách với sắc cam.

Sắc hồng dịu dàng mang lại vẻ đẹp lãng mạn, nhẹ nhàng.

Hoà vào nắng nhẹ cùng sắc vàng mơ.

Tông nền đen với điểm nhấn tinh tế mang lại vẻ đẹp sang trọng, quý phái.

Hệ thống showroom của Seven.AM:

- Thành phố Vinh-Nghệ An (dự kiến khai trương cuối tháng 7)

- 146-Thái Hà-Hà Nội, Tel: 04.35381072

- 77 Kim Mã, Hà Nội. Tel: 04.73018186/(04)66 808 948

- 68 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: 04.38246362

- Big C Long Biên-Hà Nội, Tel:04.62573558

- Tầng 2,Trung tâm thương mại Pico Mall-229 Tây Sơn, Hà Nội.Tel:046.2761057

- 75 Cầu Đất, Hải Phòng. Tel: 031.3734777

- Tầng 1 Big C Vĩnh Phúc. Tel: 0211.3711037

- Big C Hải Dương, Tel: 0320. 3830177

- 30 Trần Hưng Đạo, Hà Đông. Tel: 04.33119325

Hotline: 0165.691.8888

Website: www.sevenam.vn

(Nguồn: Seven.AM)

