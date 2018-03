Kenzo gửi thông điệp tình yêu mùa Valentine qua BST mới

Bộ sưu tập là phiên bản giới hạn gồm các thiết kế nền áo màu xám với họa tiết và dòng tin nhắn lãng mạn như "I love you" , "I am your number one fan" được in hoặc thêu nổi bật với màu sắc tươi tắn. Chiếc áo motif đầu hổ biểu tượng của thương hiệu cũng được khoác trên mình diện mạo mới để bạn có thể gửi gắm thông điệp từ trái tim mình.

Món quà đặc biệt là một chiếc áo sweater Kenzo mang những thông điệp sâu sắc, được truyền tải một cách tinh tế cho người yêu là một tín đồ thời trang.

Thiết kế đơn giản nhưng trẻ trung, năng động cho các cô gái của Kenzo. Những dòng chữ thổ lộ được in trực tiếp bằng màu sắc nổi bật trên nền áo.

Nếu màu hồng tượng trưng cho phái đẹp thì gam màu xám lại được dành riêng cho các chàng trai.

Với thiết kế tương tự, phân màu rõ ràng cho hai phái, cặp đôi có thể lựa chọn mẫu áo này làm đồ đôi trong ngày hẹn hò Valentine.

Áo nỉ bo gấu biểu tượng đầu hổ cũng trở nên mới lạ hơn với cảm hứng ngày Lễ Tình nhân.

Thiết kế khăn lụa gắn những dòng thông điệp ngắn gọn nhưng sâu sắc cùng hình vẽ ngộ nghĩnh từ Kenzo.

Đây sẽ là quà tặng 14/2 nhỏ xinh, giúp các cô nàng vừa tạo điểm nhấn, vừa giữ ấm.

Chiếc điện thoại là vật bất ly thân của mỗi người. Hiểu điều này, Kenzo cũng sáng tạo nên thiết kế mới mẻ mang đậm dấu ấn thương hiệu cho ốp điện thoại làm quà tặng nhỏ nhắn.

Hệ thống cửa hàng Kenzo:

- Hà Nội: tầng 2, Tràng Tiền Plaza, 56 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm (0439366672)

- TP HCM: tầng 1, Saigon Centre, 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 (0838210918)

Website: www.tamsonvn.com

Facebook: www.facebook/kenzovietnam

(Nguồn: Kenzo)