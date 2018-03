Hương Giang Idol diện váy kết từ bao cao su

Chiến dịch bình thường hóa bao cao su "Condom Project 2013: The Last Season” vừa khởi động trở lại. Năm nay, Hương Giang Idol góp mặt trong vai trò người mẫu quảng bá cho chiến dịch. Cô vừa thực hiện bộ ảnh thời trang làm từ bao cao su do Ngoan Nguyễn và Nguyễn Minh Tuấn thiết kế.