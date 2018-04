Fuji Nguyễn là người mẫu Việt đầu tiên diễn cho Dolce & Gabbana

Thùy Trang diễn bộ sưu tập mới nhất của Chanel

Bộ sưu tập dành cho nam thuộc dòng haute couture - Alta Sartoria Xuân Hè 2018 - của Dolce & Gabbana ra mắt ở New York (Mỹ). Đây là show diễn trang phục nam dành cho khách hàng VIP của hãng mốt. Trong show, Fuji Nguyễn trình diễn bộ trang phục gam xanh lá và xanh cổ vịt, mũ đính lông chim kèm áo khoác đính kết tạo thành hoa văn hoa lá theo phong cách Art Deco lấy cảm hứng từ văn hóa, kiến trúc của New York.

Fuji Nguyễn catwalk cho Dolce & Gabbana. Ảnh: Vogue.

Fuji Nguyễn là một trong hai người mẫu châu Á trình diễn trong sự kiện cùng hơn 70 người mẫu từ khắp nơi trên thế giới. Anh cũng là người mẫu Việt đầu tiên trình diễn cho hãng mốt danh tiếng của Italy.

* Fuji Nguyễn diễn show Libertine Thu Đông 2018

Làm việc cho công ty quản lý và đào tạo người mẫu Fusion Models NYC từ tháng 12/2017, Fuji Nguyễn nhận được lịch casting cho Dolce & Gabbana. Anh chia sẻ đây là lần casting khó nhất anh gặp phải từ trước đến nay bởi hãng mốt có những tiêu chuẩn tuyển chọn người mẫu khắt khe. Những người mẫu nam trình diễn trong show đều phải cao từ 1,85 m trở lên, hình thể đặc biệt săn chắc, toát lên tinh thần khỏe khoắn nhưng không được quá cơ bắp.

Fuji Nguyễn sinh năm 1996 tại Việt Nam, là con út trong gia đình có bố mẹ là doanh nhân. Gia đình chuyển sang Mỹ định cư từ khi anh học cấp 2. Fuji chia sẻ anh thích làm mẫu từ hồi học tiểu học khi xem các chương trình về thời trang trên tivi. "Tuy nhiên, bố mẹ không ủng hộ tôi làm nghề này vì sợ con không vượt qua được những khó khăn, cạm bẫy trong nghề", anh nói. Có tính tự lập từ nhỏ, lại có chiều cao vượt trội so với các bạn đồng lứa, Juji xin ra ở riêng từ năm 16 tuổi. Ngoài việc học và tiền phụ cấp của bố mẹ, anh làm mẫu ảnh để trang trải cuộc sống.

Người mẫu Fuji Nguyễn.

Năm 2015, ở tuổi 19, Fuji Nguyễn mới chính bước chân vào làng mốt với tư cách người mẫu chuyên nghiệp. Một trong những người truyền động lực cho anh là Hoàng Thùy. Cả hai gặp nhau tại New York khi Hoàng Thùy sang tìm kiếm cơ hội vào đầu năm 2015. "Tôi thấy được sự quyết tâm rất lớn của Thùy và nghĩ tại sao mọi người làm được mà mình không làm được", Fuji Nguyễn bộc bạch.

Với chiều cao 1,87 m cùng thân hình lý tưởng, anh lập tức được ký hợp đồng với một số công ty quản lý và đào tạo người mẫu ở New York. Từ năm 2016, Fuji Nguyễn trình diễn ở New York Fashion Week. Anh catwalk cho Landlord ở bộ sưu tập Xuân Hè 2017. Ở mùa Thu Đông 2017, anh diễn cho Ovadia And Sons, Rochambeau, Pyer Moss, Kenneth Ning. Trên sàn diễn Thu Đông 2018, anh làm mẫu cho Libertine.

Fuji Nguyễn làm mẫu cho Adidas trong chiến dịch quảng bá mới đây.

Hiện Fuji Nguyễn vừa làm mẫu vừa làm marketing. Ngoài ra, anh còn có sở thích làm stylist. Anh từng xây dựng phong cách cho chân dài Victoria's Secret Leomie Anderson, Tuyết Lan, Hoàng Thùy.

