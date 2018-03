adidas ra mắt giày chạy bộ 3 chuẩn dành cho giới trẻ

Khi chạy bộ cũng như đi lại, không ai thích mang những đôi giày nóng nực, khó chịu và gò bó. Đó là lý do vì sao adidas cho ra đời công nghệ mới nhất cho mẫu giày Duramo 6. Bộ lưới trên Airmesh và phần đế Ortholite được tích hợp vào những đôi giày. Hai bộ phận này sẽ giúp lưu lượng khí bên trong giày dễ dàng thoát ra, thông thoáng tối đa, giảm độ ẩm, tạo cảm giác dễ chịu cho người mang khi chạy.

Duramo 6 thuộc nhóm giày Run Strong hỗ trợ người dùng “vững chắc từng bước chạy”.

Chạy bộ cũng có thể dễ gây chấn thương do một số lý do chủ quan hoặc khách quan như: khởi động không đúng, địa hình ẩm ướt do thời tiết... Vì vậy, với bộ đệm toàn diện Adiprene+ dùng để bảo vệ bàn chân, giúp phản ứng nhanh, linh hoạt hóa từng động tác chạy, bạn sẽ không phải lo về những chấn thương khi chạy nữa.

Bộ đệm Adiprene+ bảo vệ người mang khỏi đa số các chấn thương khi chạy.

Một trong những công nghệ được đánh giá cao trong các bộ sưu tập mới nhất của adidas chính là chất liệu hiện đại adiWear, giúp đôi giày của bạn có độ bền cao, cải thiện độ bám bề mặt địa hình, không bị ra màu và mài mòn ngay cả ở những vùng có độ ma sát cao.

Trẻ trung, năng động là chủ đề chính trong thiết kế của Duramo 6. Với logo 3 sọc cùng biểu tượng adidas ở lưỡi và bên trong giày với nhiều màu sắc nổi bật như xám, cam, xanh neon và xanh dương, sản phẩm sẽ giúp cho bạn nổi bật hơn.

Sản phẩm có 3 màu trẻ trung.

Ngoài ra, Duramo 6 còn nằm trong bộ sưu tập dành riêng cho giới sinh viên với mục tiêu mang lại cho người dùng trẻ tuổi, những đôi giày chuẩn với giá cả phù hợp.

Sản phẩm trên đã có mặt tại các hệ thống các cửa hàng của adidas tại Việt Nam từ tháng 1 với mức giá 1,495 triệu đồng.

