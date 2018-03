Vợ chồng James Bond đóng kịch Broadway

Vợ điệp viên 007 ghen với bạn diễn của chồng / Daniel Craig mang đến hơi thở mới cho James Bond

Cặp trai tài gái sắc Daniel Craig và Rachel Weisz vừa xác nhận sẽ cùng diễn xuất trong vở kịch Betrayal của tác giả Harold Pinter trên sân khấu Broadway. Cả hai sẽ vào vai một đôi vợ chồng có tên Robert và Emma.

Rachel Weisz và Daniel Craig sắp cùng nhau đóng kịch Broadway.

Trong vở kịch do Mike Nichols làm đạo diễn, Emma, có chồng là Robert, vướng vào mối quan hệ ngoài hôn nhân với Jerry. Vai diễn này sẽ do nam diễn viên từng tham gia bộ phim Life of Pi là Rafe Spall (vai nhà văn Yann Martel) thể hiện. Betrayal sẽ được diễn thử từ ngày 1/10 và ra mắt chính thức vào ngày 3/11 tại nhà hát Barrymore ở thành phố New York, Mỹ.

Betrayal được dựa trên chuyện tình của chính tác giả Harold Pinter với phát thanh viên Joan Bakewell. Đây là lần đầu tiên Rachel Weisz tham gia diễn xuất trên sân khấu kịch Broadway. Trong khi đó, chồng của cô, Daniel Craig đã có kinh nghiệm diễn kịch. Năm 2009, anh từng tham gia vở kịch A Steady Rain cùng tài tử Hugh Jackman.

Vợ chồng "James Bond" trong phim ly kỳ "Dream House".

Đây không phải là lần đầu tiên Daniel Craig và Rachel Weisz vào vai một cặp vợ chồng trong một tác phẩm nghệ thuật. Năm 2011, họ đóng cặp trong bộ phim hình sự Dream House của đạo diễn Jim Sheridan. Tuy nhiên, bộ phim nhận được rất ít phản hồi tích cực và thất bại về doanh thu.

Daniel Craig được cho là vừa ký hợp đồng để tiếp tục thủ vai James Bond trong hai tập phim nữa. Skyfall, bộ phim gần đây nhất về điệp viên 007 của Craig nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Bộ phim này giành được 2 giải Oscar cho “Bài hát trong phim hay nhất”, “Biên tập âm thanh xuất sắc” và trở thành phim Bond đầu tiên có doanh thu hơn 1 tỷ USD trên toàn cầu.

Thanh Hải