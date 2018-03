'Thế giới trần ai xưa cũ' trong ảnh của Mariska Karto

Mariska Karto là nữ nhiếp ảnh gia, họa sĩ người Hà Lan. Cô đặc biệt thích chụp ảnh phụ nữ khỏa thân. Những bức ảnh khỏa thân của cô mang đậm màu sắc của nghệ thuật hội họa.

Trong bộ ảnh "The old and dusty world", các người mẫu tạo dáng với vải lụa mềm mại, bay bổng. Bộ ảnh tập trung thể hiện vẻ đẹp quyến rũ của cơ thể người phụ nữ.

Những mảnh lụa mỏng manh vắt ngang cơ thể, tư thế mẫu thanh thoát, vẻ mặt điềm nhiên... những bức ảnh mang đến cho người chiêm ngưỡng cảm nhận về vẻ đẹp xưa cũ, tĩnh lặng.

Hai người mẫu như đang "thi" độ mềm dẻo, nhẹ nhõm của cơ thể với vải lụa.

Đường nét gợi cảm của cơ thể người phụ nữ trong ảnh của Mariska Karto.

Những người mẫu trong ảnh của Karto đều có vóc dáng đầy đặn như phụ nữ thời Phục Hưng.

Một nhiếp ảnh gia bình luận trên trang Imgii về bộ ảnh "The old and dusty world": "Những người mẫu trong ảnh chỉ đơn thuần là đang hưởng thụ cảm giác thư thái trong căn phòng xa hoa của họ, hay là đang cố tình quyến rũ người xem?".

Hải Lan

Ảnh: Imgii