Show 'Disney Live' ở Việt Nam ngốn 20 tỷ đồng / Chuột Mickey trở lại Việt Nam với lễ hội âm nhạc cho thiếu nhi

Chiều 29/9, suất đầu tiên của chương trình Disney Live! Mickey's Music Festival diễn ra ở Nhà hát Hòa Bình, TP HCM, thu hút hàng trăm khán giả nhỏ tuổi, người lớn đến thưởng thức.

Khán giả nhí đến xem chương trình ca múa nhạc của Disney vào ngày 29/9 ở TP HCM.

Dù 15h chương trình mới mở màn, từ sớm, nhiều bậc phụ huynh đã dẫn con em mình đến sảnh nhà hát để các em chơi đùa, chụp ảnh lưu niệm bên cạnh các poster in nhiều nhân vật hoạt hình quen thuộc của Disney. Nhiều em bé được bố mẹ cho mặc trang phục của Siêu nhân, Công chúa Lọ Lem, cài nơ chuột Mickey… tạo không khí vui tươi, sôi nổi. Đây là lần đầu tiên show sân khấu thiếu nhi chuyên nghiệp của Mỹ đến Việt Nam, vì thế, từ các em nhỏ đến người lớn đều rất háo hức. Chị Thanh Thủy, một nhân viên ngân hàng, chia sẻ con gái gần bốn tuổi của chị rất mê chuột Mickey và Minnie, nên dù khá bận rộn, chị vẫn thu xếp thời gian dẫn con đi xem chương trình.

* Video: Khản giả TP HCM đi xem "Disney Live" Show 'Disney Live' chinh phục khán giả Việt Nam

Show được chia làm hai phần, kéo dài trong 90 phút (bao gồm khoảng 15 phút giải lao). Ngay từ khi mở màn, các nghệ sĩ Mỹ đã “làm nóng” sân khấu với những vũ điệu đồng đều, đẹp mắt trên nền bối cảnh được thiết kế đậm chất cổ tích. Sự xuất hiện của chú chuột Mickey - nhân vật hoạt hình kinh điển và nổi tiếng nhất của Disney - khiến cho nhiều em nhỏ thích thú.

Hơn 10 phút đầu, khán giả nhiều độ tuổi còn có phần rụt rè, chỉ biểu lộ sự thích thú bằng cách ngồi yên và vỗ tay. Nhưng càng về sau, mọi người đều bị cuốn hút vào âm nhạc, cách dàn dựng sân khấu với tiết tấu nhanh, linh hoạt. Nhiều em nhỏ mạnh dạn đứng dậy lắc lư, reo hò, theo điệu nhạc. Không ít em bé được cho học tiếng Anh từ sớm nên hào hứng trả lời câu hỏi được đặt ra từ các nhân vật đang biểu diễn trên sân khấu hoặc gọi to tên nhân vật yêu thích.

Chương trình thu hút với âm nhạc hay, tạo hình nhân vật và vũ đạo đẹp.

Nghệ thuật thu hút mà sân khấu Mỹ tung ra là: không để khoảnh khắc nhàm chán nào xuất hiện trên sân khấu, các tiết mục của chương trình kết nối mượt mà, tạo hình của các nhân vật đẹp, đủ sức chinh phục thiếu nhi, âm thanh và ánh sáng tốt...

Lần lượt 25 nhân vật hoạt hình như vịt Donald, chó Goofy, nàng tiên cá Ariel, thần đèn Aladin, cảnh sát trưởng Woody, phi hành gia Buzz Lightyear, công chúa Lọ Lem… như bước ra từ câu truyện cổ để trò chuyện cùng các bé, kêu gọi các em cùng vỗ tay, đứng lên nhảy, múa và hát…

Những khoảnh khắc khi thần đèn xuất hiện, chiếc thảm bay của Aladin nhảy nhót trên sân khấu, nàng tiên cá Ariel xinh đẹp bơi dưới đại dương, Lọ Lem khiêu vũ cùng hoàng tử, chú lừa nhảy dây… đều nhận được những tràng vỗ tay, tiếng reo hò phấn khích, tiếng trầm trồ.

Tiết mục chú lừa nhảy dây được các em nhỏ yêu thích.

Là một show diễn mang tính tương tác cao, từ phút mở màn đến cuối chương trình, các nghệ sĩ Mỹ liên tục khuấy động sàn diễn. Lời thoại giữa các nhân vật cũng rất hóm hỉnh, dễ hiểu. Các bé được đưa vào thế giới thần tiên với các điệu nhạc hiphop, pop, swing, reggae, rock, nhạc đồng quê... Ngoài ra, các em còn được thưởng thức hai bản nhạc bất hủ A Whole New World và Part of Your World.

Những người bạn quen thuộc của các em như chuột Mickey, Minnie, chó Snoopy… làm MC, dẫn dắt kết nối các tiết mục, múa nhạc. Ban tổ chức khéo léo lồng tiếng Việt cho các MC. Điều này giúp các em thân thiện với chương trình ngay từ đầu. Còn phần thoại tiếng Anh được chuyển ngữ sang tiếng Việt ở hai màn hình lớn bố trí bên góc sân khấu, giúp mọi người theo dõi mạch diễn một cách thoải mái.

Hiện tại, sân khấu dành cho thiếu nhi trong nước gặp khó khăn không chỉ ở khâu tài chính, nhà tổ chức chưa mạnh dạn đầu tư vào các chương trình quy mô, mà khó khăn còn nằm ở chỗ: tác phẩm dành cho khán giả nhỏ tuổi còn thiếu sức sống, cũ kỹ trong khâu dàn dựng. Với một show như chương trình Lễ hội âm nhạc Mickey lần này, các em có cơ hội đắm mình trong một không gian âm nhạc, hoạt hình cuốn hút.

Sau suất diễn lúc 15h, chương trình còn có một suất diễn vào lúc 19h tối 29/9, tiếp tục thu hút rất đông em nhỏ đến thưởng thức. Cuối tuần này, Mickey's Music Festival phục vụ ba suất mỗi ngày cho khán giả TP HCM. Ngày 9/10, show đến với khán giả Hà Nội.

Thoại Hà