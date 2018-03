Nhạc kịch 'Góc phố danh vọng' khép lại với nhiều mộng ước

Bảo Trâm hóa thân bà chủ phòng trà / Danh vọng và góc khuất showbiz lên sân khấu nhạc kịch

Trong tháng 10 và 11, hai vở nhạc kịch Đêm hè sau cuối và Góc phố danh vọng của đạo diễn trẻ Nguyễn Phi Phi Anh trở lại sân khấu và được đầu tư dàn dựng công phu hơn so với những lần diễn trước. Cả hai vở này nhanh chóng tạo nên sức hút với khán giả thủ đô. 13 buổi diễn của Đêm hè sau cuối và mới đây là bảy đêm diễn của Góc phố danh vọng đều sốt vé tại sân khấu L’espace, Hà Nội.

Được Nguyễn Phi Phi Anh viết kịch bản vào năm mới 21 tuổi, Góc phố danh vọng mang không khí rộn ràng của tuổi trẻ, tình yêu cùng những tham vọng về danh tiếng và sự giàu có. Nhân vật chính là cô ca sĩ Roxanne.

Vũ công Nguyễn Việt Nga vào vai cô nàng ca sĩ mang tham vọng về danh tiếng và sự giàu có.

Vở diễn khai thác chuyện góc khuất showbiz. Hai vũ công Nguyễn Việt Nga (vai Roxanne) và Vũ Đỗ Quang Minh (vai Rudolph) kể câu chuyện đầy cảm xúc qua các phần vũ đạo truyền cảm. Trong bối cảnh phòng ngủ, họ có những động tác xoay người điêu luyện trên nền nhạc She Will Be Loved (Maroon 5) để lột tả nội tâm nhân vật. Các màn ca hát của họ do Bảo Trâm Idol và Khánh Trần thể hiện. Chi tiết "hát hộ" được xử lý khéo léo và bất ngờ ở đoạn gần cuối vở nhạc kịch.

Kịch bản có nhiều câu thoại lấy chất liệu từ thực tế trong đời sống thường ngày của giới trẻ hiện nay, như việc “theo dõi” trên Instagram, vòng đối đầu trong các show truyền hình thực tế hay câu cảm thán “Oh my God!”. Sân khấu được biến thành một quán bar với ánh đèn neon nằm ở góc phố. So với vở Đêm hè sau cuối, Góc phố danh vọng có phần phục trang phong phú hơn hẳn. Diễn viên thay quần áo liên tục. Phần dạ tiệc hóa trang Masquerade toát lên được chất xa hoa, phù phiếm.

Màn vũ đạo trên nền nhạc “She Will Be Loved” gây ấn tượng mạnh mẽ.

Dù vũ đạo và trang phục gây ấn tượng, điểm yếu của Góc phố danh vọng nằm ở câu chuyện. Tác phẩm được viết khi đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh mới 21 tuổi nên kịch bản o1û chỗ non tay, khiến nhiều đoạn diễn giải về nhân vật đôi lúc gây khó hiểu. Phần độc thoại giới thiệu nhân vật quá dài ở đầu tác phẩm. Tuy nhiên càng về sau, phần vũ đạo và âm nhạc đã "cứu" những lỗi về kịch bản. Đêm diễn cuối cùng hôm 17/11 khép lại trong tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả và sự phấn khích của êkíp toàn những người trẻ.

Có nhiều lý do khiến hai vở diễn của Nguyễn Phi Phi Anh trở thành hiện tượng sân khấu với khán giả Hà Nội gần đây, và một lý do quan trọng là vì đây là món ăn "lạ" với người xem. Ở Việt Nam chưa có nhiều vở nhạc kịch hiện đại nên dự án Mộng ước gồm ba vở nhạc kịch Đêm hè sau cuối, Góc phố danh vọng, Mộng ước không xa vời (sẽ công diễn vào tháng 1/2017) giống như một làn gió tạo sự mới mẻ cho đời sống văn hóa nghệ thuật ở thủ đô.

Mặt khác, trong bối cảnh phim Việt Nam hiện nay diễn viên mới khó có nhiều cơ hội xuất hiện, còn đạo diễn chịu áp lực về việc phải casting các gương mặt tên tuổi để đảm bảo doanh thu phòng vé, những vở nhạc kịch thế này đang là cơ hội cho các gương mặt mới. Góp mặt vào Đêm hè sau cuối và Góc phố danh vọng là hàng chục diễn viên - phần lớn họ đều không học nghệ thuật chuyên nghiệp - chỉ theo đuổi nghệ thuật bằng năng khiếu, sự say mê và thái độ nghiêm túc trong luyện tập.

Sân khấu, trang phục của “Góc phố danh vọng” được dàn dựng công phu.

Trên phim, diễn viên không biết diễn còn có thể che đậy bằng ngoại hình nhưng diễn nhạc kịch mà hát không hay, diễn không đạt thì sẽ phá hỏng tác phẩm. Chính vì thế, việc quy tụ các gương mặt mới và có giọng hát hay đã tạo nên một sự tươi mới cho những giai điệu quốc tế quen thuộc. Các bài hát được trình diễn đều là nhạc ngoại lời Việt nhưng đây là một kiểu tiếp cận khán giả tốt và hạn chế rủi ro hơn là dùng nhạc mới, viết riêng cho tác phẩm.

Có thể những khán giả chuyên về nhạc kịch hoặc từng được trải nghiệm loại hình này ở nước ngoài sẽ có nhiều góc độ đánh giá về Đêm hè sau cuối và Góc phố danh vọng khắt khe hơn. Nhưng xét trên mặt bằng chung của sân khấu trong nước hiện nay, việc so sánh êkíp trẻ này với các tác phẩm kinh điển của thế giới sẽ khá khấp khiễng. Bởi họ đã rất cố gắng sáng tạo trong khả năng và trí tưởng tượng bay bổng, dấn thân vào cuộc chơi nghệ thuật. Chính vì vậy, không ít khán giả tin tưởng sự non tay trong khâu kịch bản hay đạo diễn sẽ được lấp đầy bằng sự trưởng thành theo thời gian, cũng như mọi ước vọng nếu theo đuổi đến cùng thì sẽ được tưởng thưởng xứng đáng.

Nguyên Minh

