Nhạc kịch có hit Lady Gaga, Britney Spears 'cháy' vé ở Hà Nội

Đạo diễn Việt kết hợp hit Lady Gaga, Britney Spears với nhạc kịch

Vở nhạc kịch tiếp tục công diễn từ đêm 10 đến 13/10 tại Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace.

Trước đó, tác phẩm diễn thành công vào đêm 4 và 8/10 thu hút đông khán giả, trong đó nhiều người thuộc giới chuyên môn như: nhà phê bình Nguyễn Thị Minh Thái, nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, họa sĩ Lê Thiết Cương, nhà văn Nguyễn Việt Hà, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp...

Các nghệ sĩ trẻ tham gia vở nhạc kịch "Đêm hè sau cuối".

Đêm hè sau cuối kể về những cái chết bí ẩn trong một ngôi nhà đông con cháu, nhiều kẻ hầu người hạ của bà Thìn cùng hành trình tìm ra thủ phạm. Nội dung lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của Agatha Christie và bộ truyện tranh Thám tử lừng danh Conan.

Đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh sử dụng âm nhạc đương đại gồm các ca khúc nổi tiếng của các nghệ sĩ như: Lady Gaga, Adele, Rihanna, Britney Spears... cùng hàng loạt giai điệu kinh điển trong các vở nhạc kịch Chicago, Cabaret, Grease và Nine.

Vở kịch có sự tham gia của 35 diễn viên và 17 nhạc công. Một số gương mặt đã quen thuộc với khán giả như: Bùi Minh Quân - Top 3 Vietnam Idol 2015, Vũ Đỗ Quang Minh - thí sinh So You Think You Can Dance 2015.

Sau Đêm hè sau cuối, các vở kịch Góc phố danh vọng và Mộng ước không xa vời - cũng do Nguyễn Phi Phi Anh dàn dựng - sẽ đến với khán giả vào tháng 11 và tháng 1/2017 tại Hà Nội.

Đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh.

Nguyễn Phi Phi Anh sinh năm 1991. Từ nhỏ, Phi Anh sớm bộc lộ khả năng về nghệ thuật. Anh từng có tranh cá nhân được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Singapore ở tuổi 19.

Phi Anh viết kịch bản, làm đạo diễn và nhà sản xuất cho nhạc kịch Góc phố danh vọng, Đêm hè sau cuối lần lượt vào năm 21 và 22 tuổi. Về điện ảnh, Phi Anh thực hiện một phim truyện nhựa dài 92 phút, quay hoàn toàn theo chiều dọc. Ngoài ra, anh từng làm việc tại Walt Disney, tham gia một số dự án điện ảnh tại Hollywood (Mỹ) với các vai trò như trợ lý sản xuất, dựng phim.

Đức Trí