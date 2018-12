Ngọc Huyền: 'Con gái tôi phải biết hát cải lương dù sinh ra ở Mỹ'

Ngọc Huyền: 'Chồng hy sinh mọi thứ vì tôi'

Ngọc Huyền chuẩn bị làm liveshow Yêu đời - yêu người, diễn ra tối 23/12 tại TP HCM. Dịp này, lần đầu tiên Hà Tiên - con gái 15 tuổi của chị - về nước hát cùng mẹ. Tiết mục gửi gắm kỳ vọng về tình yêu cải lương của giới trẻ quê nhà.

Ngọc Huyền có hai người con, bé lớn là Hà Tiên, bé sau là Hà Nam. Vợ chồng nghệ sĩ sống ở một tiểu bang miền Trung nước Mỹ, không có trường dạy tiếng Việt cho cộng đồng kiều bào. Nhiều năm qua, mỗi tuần, cô phải lái xe suốt hai, ba giờ để đưa con đến các nhà thờ mở lớp thiện nguyện dạy tiếng mẹ đẻ. Cô muốn bé nói rành, hát giỏi tiếng Việt và phải biết hát cải lương. "Tôi không biết Hà Tiên sẽ theo nghề mẹ không, nhưng hy vọng sau khi bé về nước, học hỏi cách ca, diễn của cô chú, anh chị trong nghề, bé sẽ hát được cải lương", nghệ sĩ tâm sự.



"Nàng Phi Giao" cho biết tháng 2/2019 sẽ tròn 35 năm chị vào nghề. Tuy nhiên, chị và êkíp muốn làm liveshow vào cuối năm nay để kỷ niệm 100 năm cải lương ra đời. Chọn địa điểm tổ chức là sân khấu Lan Anh, chị gặp nhiều khó khăn vì đây vốn là nơi biểu diễn nhạc trẻ, không phù hợp với một liveshow cổ nhạc. Hiện Ngọc Huyền và êkíp đã chi gần ba tỷ đồng để cải tạo địa điểm, bổ sung thiết bị âm thanh, ánh sáng.

Liveshow bao gồm các tiết mục cải lương (chiếm 90%) và tân nhạc. NSƯT Kim Tử Long dàn dựng sáu trích đoạn như: Anh thơ hào kiệt, Dạ cổ Hoài Lang, Xử án Phi Giao, Tứ đại mỹ nhân... Soạn giả Bạch Mai và Hoàng Song Việt đảm nhận phần kịch bản, riêng trích đoạn Anh thơ hào kiệt do Ngọc Huyền viết. Toàn bộ trang phục được may mới, do nhà thiết kế Lê Long Dũng thực hiện. Trong một tiết mục, chị sẽ mặc trang phục có tên Mẹ Âu Cơ, nặng 45 kg, từng được người mẫu Khả Trang mặc khi đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2016.

NSƯT Hoài Linh, Minh Nhí, Trấn Thành... góp mặt trong các tiết mục ca cổ. Ngọc Huyền cũng mời nhiều nghệ sĩ thân thiết diễn chung như: NSND Lệ Thủy, NSƯT Phương Hồng Thủy, Linh Tâm, Thanh Hằng, Trọng Nghĩa, NSƯT Vũ Luân, NSƯT Tú Sương, Bình Tinh... Ca sĩ Trường Vũ - đàn anh thân thiết với Ngọc Huyền khi hát chung ở hải ngoại - cũng tham gia liveshow.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền tên đầy đủ là Vũ Hà Ngọc Huyền, sinh năm 1970 tại Sài Gòn. Chị đi hát từ năm 14 tuổi và có nhiều thành tích như hai huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc (1990, 2000), huy chương vàng Trần Hữu Trang (1995-1996), Diễn viên được yêu thích nhất của giải Mai Vàng (1995-1997, 2002)... Năm 2001, chị được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Năm 2002, sau thời gian qua Mỹ biểu diễn, Ngọc Huyền ở lại và kết hôn với con trai của ca sĩ Thanh Tuyền. Chị chuyển qua hát tân nhạc, tân cổ giao duyên, phát hành DVD ở hải ngoại. Năm 2016, chị về nước làm giám khảo cuộc thi Đường đến danh ca vọng cổ. Cuối năm 2017, chị tổ chức đêm diễn Xử án Phi Giao, tái ngộ khán giả Sài Gòn sau 15 năm.

