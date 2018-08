Kịch tác gia Neil Simon qua đời ở tuổi 91

Theo CNN, hôm 26/8, Neil Simon mất do biến chứng của căn bệnh viêm phổi. Năm 2004, ông từng bị hư thận và được bạn thân - Evans - hiến tặng một quả thận. Sau này, Neil Simon còn mắc bệnh đãng trí khiến ông lú lẫn.

Nhà soạn kịch Neil Simon.

Neil Simon sinh năm 1927 tại Mỹ. Ông là gương mặt gạo cội trên sân khấu Broadway, tác giả của hơn 30 vở kịch, tiêu biểu như The Odd Couple, Barefoot in the Park, The Sunshine Boys, Brighton Beach Memoirs... Bên cạnh đó, ông viết kịch bản cho các phim The Goodbye Girl, The Heartbreak Kid, The Out-of-Towners và Murder by Death. Các tác phẩm của ông kết hợp tính hài hước, kịch tính đan xen yếu tố nội tâm sâu sắc, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho hàng triệu khán giả Mỹ.

Nhà báo Dan Rather từng chia sẻ: "Neil Simon mang nhãn quang độc đáo của ông về cuộc sống lên sân khấu và màn ảnh. Thông qua các nhân vật và những đối thoại sắc bén, ông thúc giục chúng ta tranh luận - trong tiếng cười và nước mắt - về những đặc điểm khiến chúng ta trở thành con người. Ông là một tiếng nói thấu hiểu được sức mạnh của nghệ thuật trong nền văn hóa Mỹ của chúng ta nay. Tiếng nói ấy nay đã về cõi vĩnh hằng".

Năm 1997, Simon nói với Washington Post: "Sự nghiệp của tôi đã ở đỉnh cao. Tôi không cần có thêm tiền của ai, cũng không cần giải thưởng nào khác vì đã có đủ. Tôi tiếp tục viết kịch vì tôi còn sống và muốn làm điều đó”. Neil Simon từng đoạt giải Pulitzer năm 1991 cho tác phẩm Lost in Yonkers, ba giải Tony và giải Mark Twain. Ông nhiều lần được giới chuyên môn đề cử giải Oscar.

Trọng Trường