Khán giả vừa sợ vừa cười khi xem kịch 'Con ma nhà họ Hứa'

Kịch 'Hồi xưa biển ngọt' - nỗi đau người vợ hóa điên vì chồng bỏ / Sân khấu Hoàng Thái Thanh dựng kịch 'Nửa đời hương phấn' / Ái Như khóc khi ra mắt địa điểm mới của Hoàng Thái Thanh

Kịch Con ma nhà họ Hứa công diễn tại TP HCM tối 27/4. Tác phẩm do Hoàng Mẫn viết kịch bản, Quốc Thịnh và Tuyết Mai đạo diễn, với diễn xuất của Quốc Thịnh, Thành Hội, Ái Như, Công Danh... Sân khấu Hoàng Thái Thanh vốn có thế mạnh về mảng kịch gia đình, tâm lý xã hội, vì thế, ở lần đầu ra mắt tác phẩm mang yếu tố ma mị, kinh dị, vở gây chú ý với nhiều người xem.

* Teaser kịch "Con ma nhà họ Hứa"

Teaser Con ma nhà họ Hứa

Dựa trên các câu chuyện về "con ma" xuất hiện trong gia đình thương nhân Hứa Minh Nhân ở Sài Gòn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, tác giả thay đổi một số chỗ so với những phiên bản truyền miệng, phim ảnh cũ để nhấn vào yếu tố tình yêu, tình người. Nhân vật chính là hai vợ chồng Trọng - Quỳnh. Cuộc sống đang êm đềm, hạnh phúc, một ngày Quỳnh mắc bệnh phong. Do xã hội thời bấy giờ kỳ thị "người cùi", Quỳnh phải ẩn náu chữa bệnh trong phòng riêng. Gia nhân không biết chuyện cô mắc bệnh, chỉ biết rằng một ngày, cô Quỳnh tự tử. Từ đó, biệt thự nhà họ Hứa thi thoảng có tiếng khóc nỉ non, tiếng đàn ai oán. Nhà họ Hứa lao đao vì tin đồn biệt thự có ma...

Hai nghệ sĩ Phương Trâm, Công Danh đóng vợ chồng trong "Con ma nhà họ Hứa". Ảnh: Tâm Huệ.

Tác phẩm được lồng ghép ca khúc Đừng bỏ em một mình (Phạm Duy, thơ: Minh Đức Hoài Trinh), tô đậm nỗi cô đơn, đau khổ của Quỳnh khi mắc bệnh nan y ở tuổi xuân sắc, tràn đầy hạnh phúc của người con gái. Nghệ sĩ Phương Trâm thể hiện tròn trịa vai người vợ từ chỗ hạnh phúc tới khủng hoảng, bất hạnh, tạo đồng cảm với khán giả. Các nghệ sĩ Thành Hội, Ái Như, Quốc Thịnh, Công Danh... đều làm thỏa lòng người xem về diễn xuất tự nhiên, chân thật và nhập tâm trọn vẹn.

Kịch lồng ghép nhiều yếu tố: ly kỳ hồi hộp, bi, hài. Mảng miếng hài đan xen giữa những cảnh ma mị, tạo nên nhiều tràng cười. Diễn viên còn tiếp cận khán giả bằng cách chạy xuống khán đài trong một phân cảnh. Sự tung hứng của các nghệ sĩ cùng yếu tố gây cười giúp giảm được sự căng thẳng, kịch tính trong mạch chính của tác phẩm, góp phần tăng sức hút với những khán giả đã phần nào nắm được nội dung của kịch này trước đó.

Quỳnh khắc họa nỗi tuyệt vọng khi bị cách ly đồng loại. Ảnh: Tâm Huệ.

Diễn viên Cindy Thái Tài - một khán giả ở buổi công diễn - đánh giá cao thể hiện của các nghệ sĩ. "Phương Trâm (vai Quỳnh) lấy được nước mắt người xem, còn Công Danh (Trọng) toát lên được hình ảnh người chồng thương vợ, chung tình", chị nói. Lần đầu xem vở kịch về chuyện "con ma" nhà họ Hứa, Cindy Thái Tài hồi hộp trước các cảnh kinh dị. "Kịch không gượng ép, có những đoạn tạo tiếng cười thoải mái. Tôi thấy mình sống cùng nhân vật, như thể chính tôi đang ở thời đại đó", Cindy Thái Tài nói thêm. Chị xúc động vì thông điệp tình yêu, tình người nhân văn của vở kịch.

Khán giả Nguyễn Châu (31 tuổi) cho biết vốn quen với việc xem nhiều phim kinh dị song anh vẫn thót tim với các tình tiết ở kịch. Mãi gần cuối anh mới đoán được nút thắt về "con ma nhà họ Hứa". Tuy nhiên, anh cho rằng với thời lượng đến ba tiếng đồng hồ, phần cuối kịch nên gọn để nội dung cô đọng hơn.

Như Anh