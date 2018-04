Con gái cố nghệ sĩ Kim Ngọc chịu lỗ dựng vở 'Thái hậu Dương Vân Nga'

Hoài Linh vào vai Thái hậu Dương Vân Nga ấn tượng

Sáng 6/4, tại TP HCM, đạo diễn - Nghệ sĩ Ưu tú Hoa Hạ và nghệ sĩ Kim Ngân - con gái cố nghệ sĩ Kim Ngọc - ra mắt dự án tái dựng vở Thái hậu Dương Vân Nga, công diễn ngày 6 và 13/5 tại nhà hát Bến Thành, quận 1. Vở mới có sự tham gia của nghệ sĩ Phượng Loan, Lê Tứ, Chí Linh, Kim Ngân, Hồng Tơ, Đại Nghĩa, Quỳnh Hương, Điền Trung, Thanh Thảo, Gia Bảo... cùng hai ca sĩ Phương Thanh và Quốc Đại. Dự án nhằm kỷ niệm 100 năm ra đời của bộ môn cải lương.

Đạo diễn Hoa Hạ cho biết tổng kinh phí để dàn dựng vở cải lương là 800 triệu đồng. Chị chia sẻ nếu bán hết số vé ở hai đêm tại nhà hát, tiền thu lại tối đa cũng chỉ là 600 triệu đồng. Dù cầm chắc lỗ vốn, hai nghệ sĩ vẫn muốn bỏ tiền túi thay vì xin tài trợ, bởi khát khao phục dựng một tác phẩm cải lương kinh điển.

Nghệ sĩ Kim Ngân trong tạo hình Thái hậu Dương Vân Nga.

Nghệ sĩ Ưu tú Phượng Loan - Lê Tứ sẽ diễn vai Thái hậu Dương Vân Nga - tướng quân Lê Hoàn ở màn một, màn hai. Nghệ sĩ Kim Ngân và Chí Linh sẽ diễn hai nhân vật này ở màn ba, màn bốn. Hoa Hạ cho biết không áp lực khi dựng lại vở kinh điển vì sẽ thực hiện một phiên bản mới, khác với các bản cũ của cố Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nga, Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết... Đạo diễn từng nghiên cứu vở của NSND Bạch Tuyết và NSND Ngọc Giàu. Chị đánh giá cả hai đã diễn quá hay, vì vậy, lặp lại thành công của các cây đa, cây đề là điều không thể. Bản mới sẽ xoáy sâu vào chi tiết các trung thần của Đinh Bộ Lĩnh đau đáu về việc ngôi báu và long bào của Đinh Tiên Hoàng được trao lại cho Lê Hoàn. Đạo diễn đặt niềm tin vào Đại Nghĩa và Xuân Trang - hai diễn viên đóng vai trung thần - cùng hai nghệ sĩ đóng vai thái hậu vì họ có lối ca diễn chân phương, mộc mạc.

Đạo diễn Hoa Hạ chia sẻ ở sự kiện.

Trước việc mời Phương Thanh diễn dù giọng ca này từng gây tranh cãi khi hát cải lương, đạo diễn chia sẻ trong các vở trước như Kim Vân Kiều, Chiếc áo thiên nga, Phương Thanh tạo hiệu ứng khán giả tốt, được vỗ tay nhiều lần khi xuất hiện. Chị kỳ vọng Phương Thanh và Quốc Đại là nhân tố tạo thêm nét mới cho tác phẩm. Cả hai đóng vai phụ.

Trang phục chương trình do nghệ sĩ Công Minh thực hiện với các thiết kế thêu tay và vẽ thay vì chất liệu kim sa như các vở trước. Âm nhạc do nhạc sĩ Thái An đảm nhận. Vở được bán với giá vé từ 300 nghìn đến một triệu đồng. Êkíp còn dành 250 ghế trên lầu với mức giá trên 100 nghìn đồng cho khán giả là học sinh, sinh viên.

* Bạch Tuyết diễn trích đoạn "Thái hậu Dương Vân Nga" cuối năm 2017

NSND Bạch Tuyết diễn trích đoạn "Thái hậu Dương Vân Nga"

Vở Thái hậu Dương Vân Nga ra mắt năm 1977 tại đoàn cải lương Thanh Minh -Thanh Nga (tác giả Hoa Phượng - Chi Lăng - Hoàng Việt - Thể Hà Vân, phỏng theo kịch bản chèo của Trúc Đường; đạo diễn Chi Lăng). Đây cũng là vai diễn cuối của cố NSƯT Thanh Nga. Sau khi bà qua đời năm 1978, nghệ sĩ Kim Hương diễn thay vai này trong đoàn Thanh Minh - Thanh Nga. Sau đó, các nghệ sĩ như Bạch Tuyết, Ngọc Giàu... tiếp tục đảm nhận nhân vật.

Vở diễn kể lại giai đoạn Thái hậu Dương Vân Nga nắm quyền nhiếp chính sau khi Đinh Tiên Hoàng qua đời, rồi trao lại long bào cho Thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Ông lên ngôi, lấy hiệu là Lê Đại Hành, lập nên nhà Tiền Lê, đánh tan quân Tống.

Sau Thái hậu Dương Vân Nga, đạo diễn Hoa Hạ dự kiến làm chuỗi cải lương về các nhân vật như: Hoàng đế Quang Trung, Hồ Quý Ly, công chúa Huyền Trân...

Tam Kỳ