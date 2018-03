Biên đạo Hàn dựng vở 'Múa Kiều' vì yêu tác phẩm Nguyễn Du

Nghệ sĩ Hàn dựng vở múa về chuyện tình Mỵ Châu - Trọng Thủy

Tác phẩm sẽ ra mắt khán giả vào ngày 10-11/3. Múa Kiều dựa trên nguyên tác Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, do Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP HCM, công ty múa Y.O Saigon Dance Ensemble hợp tác dàn dựng.

Biên đạo Hàn Quốc - bà Chun Yoo Oh - thực hiện tác phẩm với sự cố vấn nghệ thuật của nghệ sĩ Phúc Hùng. Chun Yoo Oh kể từ lâu đã yêu thích Truyện Kiều. Trong mỗi chuyến công tác hay đi xa, bà luôn mang theo quyển Truyện Kiều song ngữ Hàn - Việt để nghiền ngẫm từng dòng. "Càng đọc tôi càng thêm thương thân phận nàng Kiều tài sắc, truân chuyên, càng cảm nhận thêm về những giá trị nhân văn trong quan niệm về lòng hiếu thảo, tự do yêu đương, thiện ác ở đời, luật nhân quả... được Nguyễn Du gửi gắm qua 3.254 câu thơ", nữ biên đạo bày tỏ.

Biên đạo Chun Yoo Oh trên sàn tập vở "Múa Kiều" cùng các diễn viên.

Từ tình yêu tác phẩm văn học kinh điển của Việt Nam, nghệ sĩ Hàn Quốc muốn tạo những cảm xúc mới mẻ trong cách cảm nhận Truyện Kiều. Suốt một năm qua, bà nghiền ngẫm tác phẩm, chọn khía cạnh có thể lên ý tưởng cùng biên kịch Sun Goo Jung hoàn thành kịch bản, và cùng êkíp dàn dựng vở múa.

Các nghệ sĩ sẽ truyền tải tính cách, nội tâm, số phận nhân vật bằng ngôn ngữ cơ thể. Nàng Kiều - nhân vật trung tâm - được miêu tả qua các phần Đời thực của Kiều, Linh hồn của Kiều, Tương lai của Kiều. Các nhân vật như Từ Hải, Kim Trọng, hồn ma Đạm Tiên... cũng được chú trọng xây dựng tính cách thông qua ngôn ngữ nghệ thuật múa nhằm tăng cảm xúc cho khán giả.

Nhà hát TP HCM ra mắt 'Múa Kiều'

Diễn viên Trần Hoàng Yến sẽ múa chính trong vở kịch. Phần âm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ như Thanh Hoài (ca trù), Lê Hoài Phương (đàn đá), Cao Hồ Nga (đàn T'rưng), Trần Khánh Tường (sáo trúc), Nghiêm Thu (đàn tỳ bà)... Nghệ sĩ Hàn Quốc Sun -Young Hwang phụ trách dàn dựng sân khấu.

Nghệ sĩ trên sàn tập vở "Múa Kiều".

Trong những năm 1990, Chun Yoo Oh từng là giáo sư khoa Múa Đại học Seowon Hàn Quốc, tham gia giảng dạy hơn 10 năm. Bà từng biên đạo các tác phẩm tiêu biểu như: Người phụ nữ với tình yêu nồng ấm, Rung động, Chiêm ngưỡng những niềm vui... Khoảng 10 năm qua, nữ nghệ sĩ Hàn cùng chồng sống tại TP HCM. Ngoài công việc kinh doanh riêng, bà dành nhiều thời gian tạo cầu nối giữa hai sân khấu Việt Nam - Hàn Quốc thông qua nghệ thuật múa cũng như phát triển nghệ thuật truyền thống hai nước. Bà từng ra mắt thành công nhiều tác phẩm múa tại Việt Nam như Saigon Arirang (2014), Cây nỏ thần (2015), 800 năm hẹn ước (2015 - 2017), Huyền thoại nữ nhân (2016).

Đoạn trường tân thanh (hay còn gọi là Truyện Kiều) là tác phẩm nổi tiếng của đại thi hào Nguyễn Du, được ông sáng tác dựa theo bộ Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân (đời nhà Minh, Trung Quốc). Nhân vật chính - nàng Kiều - vì hoàn cảnh, phải bán mình để chuộc cha, hy sinh tuổi thanh xuân, hạnh phúc riêng vì gia đình. Giữa cuộc đời truân chuyên, số phận "ba chìm bảy nổi", nàng Kiều vẫn giữ được những đức tính cao đẹp, ngời sáng của một phẩm cách, khí chất.

* Ảnh: Nghệ sĩ miệt mài trên sàn tập vở 'Múa Kiều'

Hà Thu