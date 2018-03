Ballet 'Hồ thiên nga' bán hết vé trước ngày diễn ở TP HCM

'Hồ thiên nga' - ballet cổ điển trên nền giải trí hiện đại / Vở ballet 'Hồ thiên nga' diễn ở Hà Nội dùng nhạc thu sẵn

Ban tổ chức cho biết đã phát hành 2.000 vé vở Hồ thiên nga, trong đó 500 vé dành để bán còn lại là vé mời. Đến ngày 30/11, 500 vé đều hết sạch.

Ngoài ra, nhà hát của Nga sẽ diễn vở ballet Kẹp hạt dẻ một đêm ở Hà Nội vào ngày 3/12. Vở này có 2.500 vé, trong đó có 500 vé dành bán và được khán giả ủng hộ nhiệt tình.

Mặc dù "cháy" vé, ban tổ chức chia sẻ họ không quan tâm chuyện thu lợi nhuận và thừa nhận rằng, thậm chí, nếu bán mỗi vé với mức giá 1.000 USD cũng không thể bù lỗ cho chi phí đầu tư thực hiện chương trình. Bà Lê Thị Hòa - đại diện đơn vị tổ chức - cho biết đầu tư cho hai đêm diễn không thấp hơn một triệu USD.

Một cảnh diễn trong vở ballet "Hồ thiên nga".

Bà Hòa cho biết thêm để mời được nhà hát ở Nga đến Việt Nam lưu diễn, phía Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về địa điểm, trang thiết bị, cơ sở vật chất. Ví dụ, ánh sáng trên sân khấu phải tạo được độ nổi khối cho diễn viên, sàn diễn phải được lót thảm. Phòng tập đảm bảo yêu cầu rộng rãi, thoáng mát và phải được trải thảm. "Đặc biệt, phòng tập phải không có sâu bọ, côn trùng vì chúng đoàn diễn viên rất sợ côn trùng. Họ cho biết côn trùng sẽ làm họ bị ảnh hưởng đến tâm lý diễn xuất", đại diện cho biết.

Ban tổ chức phải chọn những khách sạn từ bốn sao rưỡi đến năm sao cho êkíp gần 100 người từ Nga sang. Họ cũng khuyến cáo các nghệ sĩ hạn chế sử dụng thức ăn lề đường, không rõ nguồn gốc để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều đáng lo ngại về sức khỏe của đoàn diễn viên là nhiệt độ ở TP HCM rất nóng so với thủ đô Moscow. "May mắn là chúng tôi mời được đoàn sang sớm để họ kịp thích nghi và không bị ảnh hưởng về sức khỏe", bà Hòa chia sẻ.

Một cảnh diễn trong vở ballet "Kẹp hạt dẻ".

Theo ban tổ chức, việc mời nhà hát danh tiếng Talarium Et Lux về Việt Nam diễn chỉ trong hai đêm là "chưa có tiền lệ". Bởi mỗi chuyến lưu diễn của họ phải đảm bảo ít nhất từ 10 đến 15 điểm diễn. Đoàn đồng ý lưu diễn vì xúc động trước tình cảm khán giả Việt dành cho họ ở lần mang ballet Hồ thiên nga đến Hà Nội vào tháng 8/2015.

Hồ thiên nga là vở ballet số 20 của Tchaikovsky, sáng tác khoảng năm 1875 - 1876. Vở là câu chuyện cổ tích về tình yêu giữa nàng công chúa xinh đẹp bị hóa thành thiên nga và chàng hoàng tử si tình. Đây là một trong những vở ballet được biểu diễn nhiều nhất trên thế giới.

Kẹp hạt dẻ được dựng dựa trên tác phẩm văn học Kẹp hạt dẻ và vua chuột của nhà văn E.T.A Hoffmann, kể về câu chuyện cổ tích thần tiên trong thế giới tuổi thơ.

Trích đoạn ballet "Hồ thiên nga"

