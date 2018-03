Phạm Huy Thông vẽ các bào thai trong bụng mẹ Âu Cơ

Phạm Huy Thông nói về ý tưởng bộ tranh Đồng bào: “Từ xưa đến nay các dân tộc, tôn giáo trên thế giới đều băn khoăn với câu hỏi: Con người ở đâu ra? Thiên Chúa giáo có Adam và Eva, còn người Việt Nam có Lạc Long Quân và Âu Cơ. Có lẽ không cần nhắc lại thì chúng ta, những người Việt Nam, đều biết rõ sự tích này”.

Phạm Huy Thông và bức Dốc tiền.

“Đó là một câu chuyện đẹp, đến nỗi tôi quyết định phát triển cả một bộ tranh xung quanh ý tưởng này. Qua bộ tranh tôi muốn bộc lộ nhiều suy nghĩ về xã hội”.

Họa sĩ cho biết, anh không thể hiểu rõ về lịch sử bằng những người đã chứng kiến, trải nghiệm, nhưng anh muốn vẽ lịch sử để nói về thời đại ngày nay. Anh sử dụng các hình ảnh, sự kiện lịch sử mang tính biểu trưng của Việt Nam trong các cuộc chiến tranh và những bước ngoặt lịch sử rồi đặt chúng vào một ngữ cảnh mới với nhiều tầng lớp ý nghĩa.

Bộ tranh có màu đỏ chủ đạo vì họa sĩ xác định: “Không gian trong các bức tranh là bụng mẹ Âu Cơ và các bào thai đang được nối với nhau bằng dây rốn”. Các dây rốn không bị cắt đứt thể hiện vấn đề mà họa sĩ đang trăn trở: Ngày nay chúng ta có còn đối xử với nhau như anh chị em hay không?

Hai bức Bữa tiệc cuối cùng và Bầu trời màu tím.

Phạm Huy Thông thử nghiệm nghệ thuật tiếp đoạt, một loại hình mới trong đó nghệ sĩ lấy cảm hứng và phần nào mô phỏng các tác phẩm nghệ thuật trước đó nhưng có phương thức thể hiện khác lạ, mang nhiều tầng nghĩa mới mẻ. Loại hình này được các nghệ sĩ Trung Quốc như Guangyi và Tang Zhigang mở đường.

Tác phẩm tâm đắc nhất của anh tại triển lãm là bức Dốc tiền trong đó họa sĩ tái hiện khung cảnh tương tự bức ảnh Bộ đội ta kéo pháo lên trận địa chụp trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Trong đó các chiến sĩ giải phóng quân được thay thế bằng những bào thai đỏ hỏn, đầu pháo được thay bằng đầu máy ôtô hiện đại. Dưới chân các bào thai là một thảm tiền xanh thể hiện ý tưởng cuộc chiến tranh kinh tế trong thời đại ngày nay.

Phạm Huy Thông còn vẽ Bữa tiệc cuối cùng (The Last Party) lấy cảm hứng từ bức Bữa tối cuối cùng (The Last Supper) vẽ Chúa và 12 tông đồ của Leonardo da Vinci. Theo phong cách hội họa đương đại, tranh của Phạm Huy Thông mô tả cuộc trò chuyện giữa các bào thai trong bữa tiệc, một bào thai hỏi “Bữa tiệc đã kết thúc chưa?”, bào thai khác trả lời “Không phải trong thời đại của chúng ta”.

Bức Thích Quảng Đức tái hiện sự kiện vị hòa thượng tẩm xăng tự thiêu ở Sài Gòn ngày 11/6/1963 nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm.

Trong bức Bầu trời màu tím, các bào thai mô phỏng dáng chạy của em bé Phan Thị Kim Phúc, nạn nhân bom napan trong bức ảnh chiến tranh của nhà nhiếp ảnh Nick Út chụp ngày 8/6/1972. Phạm Huy Thông nhân rộng lên thành thành hàng nghìn bào thai, mô tả hình hài của hàng nghìn nạn nhân chiến tranh.

Bên cạnh bộ tranh, Phạm Huy Thông còn ra mắt tác phẩm sắp đặt Tổ chim với chất liệu là những chiếc đũa tre bị bẻ gãy đan vào nhau, với cảm hứng từ truyện cổ Câu chuyện bó đũa nổi tiếng trong dân gian Việt Nam.

Triển lãm Đồng bào khai mạc ngày 28/11/2010, mở cửa đến ngày 2/1/2011 tại Bùi Gallery, 23 Ngô Văn Sở, Hà Nội.

