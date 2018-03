Triển lãm tranh nghệ thuật về phụ nữ

Trần Nhật Thăng triển lãm tranh về 'miền thanh thản' / Tranh nude tôn vinh cơ thể phụ nữ

Các tác giả tham gia gồm Nguyễn Nghĩa Cương, Nguyễn Văn Cường, Vũ Đình Tuấn, Bùi Thanh Tâm, Ngô Văn Sắc, Nguyễn Thế Hùng, Phạm Tuấn Tú và nghệ sĩ điêu khắc Lương Đức Hùng. Họ thuộc hai thế hệ 7X - 8X, đều là những nghệ sĩ đương đại đã tạo dựng được phong cách và dấu ấn cá nhân.

Ban tổ chức lý giải việc lấy tên triển lãm là dụng cụ trang điểm mắt của phụ nữ: "Mascara thể hiện bản năng làm đẹp của phụ nữ, là công cụ để họ trang điểm, tạo điểm nhấn để thu hút, thậm chí có thể tạo một thứ mặt nạ để mê hoặc người đối diện", theo ban tổ chức. Tên này phù hợp nội dung triển lãm - những góc nhìn khác nhau về vẻ đẹp phụ nữ.

Tác phẩm "Cô gái Việt Nam 13" tham dự triển lãm.

Theo ban tổ chức, tác phẩm tham gia triển lãm không chỉ là chân dung phụ nữ đơn thuần mà là những khuôn mặt của thời đại. Họ hiện lên đa sắc, đa hình và đa ý niệm qua các bức vẽ.

Triển lãm kéo dài từ ngày 26/8 tới ngày 15/9 tại 24 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện phức hợp do tổ chức nghệ thuật độc lập RealArt tổ chức dịp Quốc khánh 2/9. Khán giả cũng được xem buổi biểu diễn thời trang nghệ thuật Thu’s colors do nghệ sĩ Trần Thu và nhà thiết kế Phạm Thu Hồng thực hiện. Bộ sưu tập do các người mẫu không chuyên, không đạt chuẩn về ngoại hình trình diễn. Nghệ sĩ Nguyễn Duy Thành sẽ biểu diễn múa đương đại. Hai chương trình diễn ra tối 2/9 tại cùng địa điểm.

Di Ca