Tranh từng bị gán mác 'khiêu dâm' được bán với giá 157 triệu USD

Trang Finacal Times đưa tin trong phiên đấu giá tối 14/5 tại New York (Mỹ), nhà Sotheby's đưa ra mức giá khởi điểm của bức Nu Couché (Sur Le Côté Gauche) là 125 triệu USD. Con số này nhanh chóng tăng thêm 5 triệu USD sau vài phút. Sau 18 lần gõ búa, giá tranh đạt 139 triệu USD. Kết thúc phiên đấu giá, tác phẩm được bán với giá 157,2 triệu USD (hơn 3,5 nghìn tỷ đồng). Đây là mức giá kỷ lục được bán ra tại nhà Sotheby's. Nhà cái từ chối tiết lộ danh tính người mua.

Năm 2015, một bức tranh khỏa thân khác của Amedeo Modigliani là Nu Couché (Reclining Nude) được tỷ phú Trung Quốc Liu Yiqian mua với giá 170,4 triệu USD. Bức Nude Sitting on a Divan cũng được nhà Sotheby's bán với giá 69 triệu USD hồi năm 2010.

Cả ba tác phẩm nằm trong loạt 22 tranh khỏa thân được Amedeo Modigliani sáng tác từ năm 1916 đến năm 1919. Năm 1917, Amedeo lần đầu công bố loạt tranh trong buổi triển lãm cá nhân của ông ở Paris, Pháp. Triển lãm bị đóng cửa sau vài tiếng khai trương vì cảnh sát địa phương cho rằng tác phẩm tục tĩu, mang tính khiêu dâm.

Trước Nu Couché, một số tác phẩm được đấu giá trên 150 triệu USD gồm Salvator Mundi của Leonardo da Vinci (450 triệu USD), Les Femmes d'Alger của Pablo Picasso (179 triệu USD)...

Amedeo Modigliani (1884-1920) là nghệ sĩ người Italy nhưng sinh sống, làm việc chủ yếu ở Pháp. Một số tác phẩm nổi tiếng của ông là Portrait of Maude Abrantes (1907), Bride and Groom (1915), Portrait of Beatrice Hastings (1916), Portrait of a Young Woman (1918)... Họa sĩ tài hoa qua đời ở tuổi 35 vì bệnh tật, nghèo đói và làm việc quá sức.