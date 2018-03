Tranh dân gian ngày Tết phổ biến trong gia đình Việt

Điểm độc đáo của tranh Đồng Hồ là được tạo nên từ những màu cơ bản như: đen (than hoa hay than lá tre), xanh (gỉ đồng, lá chàm), vàng (hoa hòe), đỏ (gỗ vang), trắng. Nhóm màu này có nét tương đồng với năm yếu tố ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tạo nên sự hòa hợp. Điều này thể hiện sự khởi phát thuận lợi dịp đầu năm, mang đến may mắn và điềm lành. "Bé trai ôm cóc" (hay "Trai tài ôm cóc tía") đặt đối xứng "Bé gái ôm rùa" với mong ước đứa trẻ sinh ra có lòng chính trực, tính cách khảng khái như con cóc trong truyện cổ tích "Cóc kiện trời".