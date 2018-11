Nữ họa sĩ Sài Gòn vẽ tranh về ba năm bị trầm cảm

Họa sĩ 9x triển lãm kể chuyện bạn gái bệnh trầm cảm

Triển lãm cá nhân Dải hẹp của bầu trời của họa sĩ Nguyễn Ngọc Đan khai mạc sáng 1/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật (quận 1, TP HCM). Gần 50 tác phẩm tập hợp quá trình bảy năm chị miệt mài làm việc - từ năm 2011 đến nay, được chia làm ba series: Desolation (sự cô độc), Sự sống mong manh và Dải hẹp của bầu trời.

Một bức trong loạt tranh "Desolation".

Với loạt tranh Desolation - vẽ từ năm 2011 đến năm 2014, tác giả kể về những chuỗi ngày bị trầm cảm của cô. Qua chất liệu sơn dầu, các tác phẩm tái hiện nỗi cô đơn của người phụ nữ trong căn phòng vắng. Nơi đó chất chứa áp lực lớn từ cái bóng quá khứ (bức An old day), là câu hỏi muôn thuở: ta là ai, đang đi về đâu (bức Đường về, Go away), là nỗi sợ hãi nhận ra sự đổi thay của thời cuộc (bức Up and down)...Cô gái trong tranh Ngọc Đan bơ vơ, lạc lõng giữa vòng xoáy cuộc đời, muốn tìm nơi ẩn nấp (bức The hidden place).

Họa sĩ Ngọc Đan kể về thời gian bị khủng hoảng ở triển lãm tranh sáng 1/11 Họa sĩ Ngọc Đan kể về thời gian bị khủng hoảng khi về nước sau chín năm làm việc ở nước ngoài.

Nguyễn Ngọc Đan kể, thời điểm đó cô mới về Việt Nam sau chín năm sống ở Nga. Nữ họa sĩ bắt đầu chật vật xây dựng lại các mối quan hệ, tìm việc làm, cố gắng hòa nhập với môi trường trong nước. Cô ví mình lúc đó như con cá đang ở biển lớn bỗng dưng bị ném vào vùng nước lợ. Không biết chia sẻ cùng ai, cô tìm đến hội họa. Đầu năm 2015, cô mới bắt đầu "bước ra ánh sáng", gặp gỡ bạn bè và sử dụng mạng xã hội.

Series bao gồm 12 bức tranh sơn dầu khổ lớn. Tác giả mong người xem hiểu hơn nỗi cô độc của bệnh nhân trầm cảm và nâng cao nhận thức trị liệu tâm lý. Bộ sưu tập từng được trưng bày tại triển lãm cá nhân đầu tiên của tác giả tại Indonesia hồi tháng 2/2015.

Series thứ hai - Sự sống mong manh - chọn đề tài tĩnh vật. Loạt tranh này đánh dấu bước chuyển mình của tác giả với cách dùng màu trong trẻo, tươi sáng. Hoa và bình thủy tinh là chủ thể trong tranh với các kiểu dáng, tạo hình hiện đại. Bút pháp của hoạ sĩ gợi cảm giác phóng khoáng, mơ màng. Bộ sưu tập được vẽ từ năm 2015 - 2016, cùng thời điểm Nguyễn Ngọc Đan bắt đầu tổ chức trung tâm giáo dục nghệ thuật cho thiếu nhi và tìm được nguồn cảm hứng lớn khi tiếp xúc hàng ngày với các bé. Series này từng được trưng bày ở triển lãm cá nhân lần hai của tác giả tại TP HCM hồi tháng 5/2016.

Một bức tranh series "Sự sống mong manh".

Từ năm 2017, Ngọc Đan sáng tác loạt tranh mới - Dải hẹp của bầu trời. 12 bức tranh vẽ những chiếc lồng chim được đặt trong những không gian khác nhau. Tác giả kết hợp thủ pháp vẽ với chất sơn khi dày đặc, khi thưa thớt cùng những mảng màu mềm mịn, trong veo đặc trưng.

Tên triển lãm lấy từ tên bộ tranh mới nhất, tượng trưng cho bản ngã của tác giả. Cô xem mình như một con chim, con cá đi tìm khoảng trời, bầu khí riêng dù đó chỉ là dải hẹp. Trong series, có những bức chỉ vẽ chiếc lồng không, ngụ ý chỉ con chim nhỏ đã bay đi, tìm được bầu trời tự do. Dẫu vậy, dù ở hoàn cảnh nào, sống ở nơi đâu, con người vẫn cảm thấy bị trói buộc, đóng khung. Tác giả muốn dùng biểu tượng chiếc lồng để nhấn mạnh: ai cũng phải tự tìm giải quyết khúc mắc riêng trong cuộc sống để trở thành những chú chim ở bầu không gian khoáng đạt ngoài kia.

Nguyễn Ngọc Đan bên các bức "Dải hẹp của bầu trời".

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 11/11. Nguyễn Ngọc Đan sinh ra tại TP HCM, thuộc thế hệ 8x. Cô tốt nghiệp Thạc sĩ loại xuất sắc Học viện hàn lâm Quốc gia Mỹ thuật Surikov, Moscow, Nga năm 2005. Cô từng kết nối đưa các đoàn họa sĩ trẻ đi triển lãm tranh, trại sáng tác tranh ở nhiều nơi như: triển lãm Yogyakarta - Saigon (TP HCM, 2015), Jogja - Saigon (Yogyakarta, Indonesia, 2015), hội chợ nghệ thuật Art Mart Khajuraho International 2016 (Madhya Pradesh, Ấn Độ, 2016)... Sau khi về nước, cô mở một studio thu hút nhiều người lớn và trẻ em đến học vẽ, múa ballet...

Mai Nhật