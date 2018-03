Hơn 200 bức tranh màu nước được trưng bày tại Hà Nội

Có mặt tại buổi triển lãm, họa sĩ Nguyễn Ngọc Quân cho biết giấy là chất liệu quan trọng nhất để tạo nên một bức tranh màu nước. Giấy quyết định độ hiển thị màu sắc. Khi các họa sĩ vẽ, nếu giấy có độ ẩm cao thì màu sẽ mịn, tan vào nhau, còn độ ẩm thấp sẽ tạo sự thô cứng. Người vẽ cũng cần nắm rõ đặc tính của nước và kiểm soát độ loang của nó. Trên ảnh là bức họa "First rays of the morning sun" (tạm dịch: Những tia sáng đầu tiên) của nghệ sĩ Ng Chen Seng (Malaysia).