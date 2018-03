Họa sĩ Phan Kế An qua đời

Họa sĩ Phan Kế An đau đáu về bức tranh nợ Tướng Giáp

Lễ viếng họa sĩ sẽ được tổ chức vào hồi 7h30 phút đến 8h45 phút sáng 25/1 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Lễ an táng được tổ chức cùng ngày tại Đường Lâm, thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Cục trưởng Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Vi Kiến Thành chia sẻ: "Họa sĩ Phan Kế An có sức ảnh hưởng rất lớn tới đời sống mỹ thuật Việt Nam. Tuổi ngoài 90, họa sĩ vẫn làm việc, sáng tác những bức tranh quý giá. Mọi người trong nghề nể phục và kính trọng ông không chỉ vì tài năng mà còn tính cách gần gũi, bộc trực và thẳng thắn".

Bức sơn mài "Nhớ một chiều Tây Bắc", 1955 của cố họa sĩ Phan Kế An.

Sinh năm 1923 tại Sơn Tây, họa sĩ Phan Kế An từng là chiến sĩ cách mạng và tham gia Việt Minh cùng các họa sĩ đàn anh: Mai Văn Nam, Tạ Thúc Bình, Vĩnh Noãn, Mai Văn Hiến, Phan Thông.

Phan Kế An là người đầu tiên được ký họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do cố Tổng Bí thư Trường Chinh giao nhiệm vụ năm 1948. Trong thời gian này ông đã sáng tác hơn 20 bức tranh về Hồ Chủ tịch. Hầu hết văn nghệ sĩ lớn của Việt Nam như: Nguyên Hồng, Thế Lữ, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân, Hoài Thanh, Hoàng Cầm, Anh Thơ đều được Phan Kế An ký họa.

Họa sĩ Phan Kế An.

Ngoài ký họa chân dung, ông còn nổi tiếng trong thể loại tranh châm biếm. Lấy bút danh Phan Kích, họa sĩ sáng tác nhiều bức tranh với nội dung đả kích thói hư, tật xấu trong xã hội Việt Nam. Phan Kế An từng nhận nhiều giải thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Kháng chiến hạng nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, Huy chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Trọng Trường