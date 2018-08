Gần nghìn người khỏa thân chụp hình ở Australia

Irina Shayk khỏa thân cổ vũ đội tuyển Nga / Triển lãm ảnh nude đầu tiên của Thái Phiên 'hút' khán giả Sài Gòn

Theo CNN, sáng 9/7, hàng trăm người khỏa thân tụ tập tại bãi đậu xe của siêu thị Woolworth (Melbourne, Australia) để thực hiện dự án "Return of the Nude" do Spencer Tunick tổ chức, bất chấp thời tiết 9 độ C. Dự án có gần 1.000 người tham gia, chia làm hai ngày. Trước đó, hôm 8/7, Spencer tổ chức buổi chụp hình ở địa điểm khác với sự góp mặt của hơn 500 người. Những người tham gia khỏa thân và đổ sơn lên cơ thể. Hoạt động này còn hưởng ứng lễ hội Provocare của thành phố Melbourne.

Chia sẻ với CNN, Spencer cho biết dự án thu hút hơn 12.000 người nộp đơn xin tham gia. Nhiếp ảnh gia nói: "Tôi nghĩ mọi người luôn ý thức về việc giữ kín cơ thể nhưng khi chúng ta hòa trong 500 người, điều đó sẽ thay đổi. Chúng ta phải cởi mở hơn trong xã hội hiện đại. Chúng ta không sợ hãi khi khỏa thân, bởi trong thực tế, hành động đó biểu hiện cho sự tự do".

Hàng trăm người khỏa thân tham gia buổi chụp hình sáng 9/7.

Michael Boland - chủ ngân hàng 35 tuổi, thành viên dự án - đã bay từ Sydney đến Melbourne để tham gia. Anh cho biết muốn góp phần chống lại những rào cản và định kiến. Rhiannon Reid - nữ luật sư 38 tuổi - cho biết từng tham gia hoạt động tương tự của Spencer vào năm 2001, trên bờ sông Yarra (Australia). "Tôi tham gia vì muốn đóng góp cho loại hình nghệ thuật này. Nếu nghĩ tích cực, khỏa thân giúp con người giải phóng, tạo ra sự cân bằng tuyệt vời".

Cơ sở Woolworth ban đầu từ chối làm nơi tổ chức sự kiện vì lo bất tiện cho người mua sắm vào cuối tuần. Thế nhưng, sau sự phản đối kịch liệt kèm đơn kiến nghị lên cơ quan cấp cao của công chúng, siêu thị đã đồng ý để buổi chụp hình diễn ra với điều kiện phải tổ chức vào ngày thường. Phát ngôn viên của siêu thị nói rằng cơ sở rất ủng hộ Liên hoan nghệ thuật Provocare. Spencer đã ngợi ca quyết định của Woolworth. Ông cho rằng hiếm có tập đoàn nào đồng thuận để sự kiện diễn ra, bởi nhiều đơn vị vẫn hạn chế sự tự do của người lao động.

Nhiếp ảnh gia Spencer Tunick.

Ông nói thêm: "Ảnh khỏa thân trở thành một phần cuộc sống, nó không phải là điều cấm kỵ. Tuy vậy, luật pháp ở một số quốc gia đang chống lại loại hình nghệ thuật này". Ở Mỹ, các tác phẩm của ông gây tranh cãi. Nhiều nghệ sĩ bị bắt khi thực hiện chủ đề này, thậm chí gây tranh luận giữa tòa án tối cao Mỹ với cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani - người ủng hộ sự phát triển của nghệ thuật nude. Năm 2016, nghệ sĩ đã chụp hình 100 phụ nữ khỏa thân và đăng lên trang thông tin của Công ước Quốc gia Đảng Cộng hòa tại Cleveland (Ohio, Mỹ) nhằm tạo cuộc biểu tình chống lại việc đề cử Donald Trump làm ứng viên tổng thống Mỹ.

"Ở hầu hết bang của Mỹ, việc khỏa thân trong không gian công cộng là bất hợp pháp, dù nó mang ý nghĩa nghệ thuật. Ở Melbourne, công việc của tôi được tôn trọng. Điều này giúp tinh thần tôi giải tỏa và thêm cơ hội cho nhiều dự án nghệ thuật", ông nói.

Spencer Tunick sinh năm 1967 tại Mỹ. Ông bắt đầu chụp ảnh khỏa thân tập thể vào đầu những năm 1990. Ông đã có hơn 120 bức ảnh khỏa thân quy mô lớn ở các không gian công cộng trên khắp thế giới, từ Munich (Đức) đến Mexico và thu hút 18.000 người tham dự. Spencer đang tìm kiếm thành viên tham gia một cảnh quay sắp tới ở phía Bắc Na Uy.

Trọng Trường