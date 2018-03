Một thoáng quê hương với họa sĩ Trần Thanh Cảnh

Các triển lãm Trần Thanh Cảnh từng tham gia: Triển lãm toàn quốc 5 năm (2005-2010) tại Hà Nội, Triển lãm Biennale Mỹ thuật trẻ lần 1- TP HCM, Triển lãm Mỹ thuật tại bảo tàng của ngành hội họa tháng 3/2010, Triển lãm cá nhân tại Vân art gallery năm 2009, Triển lãm Mỹ thuật Phật giáo chào mừng đại lễ Phật Đản Liên hiệp quốc tại bảo tàng năm 2008, Triển lãm luân phiên tại các bảo tàng của TP Melbourne (Australia)... Anh từng đoạt các giải thưởng: giải đồng hạng - bằng khen của Hội Mỹ Thuật TP trong Biennale lần 1, từng nhận tài trợ của thành phố Melbourn dành cho nghệ sĩ trẻ xuất sắc, giải nhất vẽ phong cảnh, giải nhất vẽ ký họa trong Festival Văn Lang do Hội Mỹ thuật - hội kiến trúc sư và 6 đại học TP HCM tổ chức, giải nhì vẽ chủ đề Che Guevara do Đại sứ quán Cuba tổ chức, giải thưởng tác phẩm tiêu biểu - triển lãm họa sĩ trẻ do Hội mỹ thuật tổ chức, giải thưởng Thanh Niên tiên tiến khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...