Linh Nga múa sen trong 'Hoa muôn sắc'

Trong chương trình nghệ thuật mang tên "Hoa muôn sắc" vào tối 16/4 tại Nhà hát TP HCM, nghệ sĩ Linh Nga sẽ diễn mở màn tiết mục "Sen và trống Việt" (NSND Trần Chính sáng tác). Linh Nga vừa làm biên đạo phần này vừa múa chính bên cạnh nghệ sĩ Trần Hiếu và tập thể diễn viên Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. Đây từng là tiết mục đoạt huy chương vàng tại Liên hoan múa toàn quốc vào năm 2009.

Linh Nga (váy hồng) trong tiết mục múa của đêm "Sen". Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Ngoài ra, "chim công" còn trình diễn trong tiết mục Vũ hội xuân do bố mẹ cô, NSƯT Vương Linh - Đặng Hùng biên đạo. Màn múa này được cô thể hiện cùng tập thể diễn viên và đoàn múa Những ngôi sao nhỏ.

Hơn 3 tháng trước cũng tại Nhà hát TP HCM, Linh Nga trở lại sàn diễn sau khi sinh con đầu lòng với 4 tiết mục múa ấn tượng trong đêm múa "Sen".

Chương trình "Hoa muôn sắc" do Hội nghệ sĩ múa Việt Nam tổ chức, quy tụ 8 đoàn nghệ thuật trên cả nước với hơn 250 diễn viên tham dự. NSND Ứng Duy Thịnh, tổng đạo diễn cho biết, lần đầu tiên Hội thực hiện được một đêm chuyên về nghệ thuật múa như thế này tại TP HCM.

Các tiết mục trong đêm diễn đều là những tác phẩm đoạt giải cao trong các kỳ liên hoan, hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc cũng như các cuộc thi sáng tác về múa và tài năng biểu diễn.

NSND Ứng Duy Thịnh (trái) chia sẻ, trong thời buổi khó khăn như hiện nay, các nghệ sĩ múa vẫn chung sức để làm nên "Hoa muôn sắc".

Trong 100 phút, các nghệ sĩ múa sẽ cùng khắc họa hiện thực cuộc sống ở mọi miền đất nước qua các tác phẩm.

Đó có thể là bức tranh mang đậm màu sắc lao động của con người đất Phương Nam qua bài múa Mùa cá do tập thể diễn viên đoàn nghệ thuật quân khu 9 thể hiện, hay tác phẩm Cho ngày mai thuyền dong khơi, Những người đàn ông của biển, Vòng quay thuyền thúng (Đoàn múa nhà hát ca múc nhạc dân gian Sao Biển - Phú Yên) nói về cuộc sống lao động gắn liền với tình yêu biển cả của ngư dân.

Tạ Thùy Chi, biên đạo trẻ của TP HCM, góp mặt với tác phẩm Tổ ba người. Bài múa được Thùy Chi sáng tác trên nền nhạc của nhạc sĩ Việt Anh, do tập thể giảng viên và sinh viên trườing múa TP HCM thực hiện. Tác phẩm vẽ nên bức tranh lao động hăng say, miệt mài của những người lính trẻ. Tiết mục Ngày hội đua bò do nghệ sĩ Phương Thúy biên đạo nói về lễ hội chọi trâu nổi tiếng ở Đồ Sơn, Hải Phòng do tập thể diễn viên múa Đoàn ca múa nhạc tổng hợp An Giang trình bày.

15 tác phẩm được trình diễn trong đêm này là món quà tinh thần mà các nghệ sĩ múa mang đến cho khán giả nhân dịp kỷ niệm 38 năm ngày thống nhất đất nước 30/4.

Thoại Hà