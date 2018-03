John Huy Trần cùng biên đạo Mỹ làm chương trình múa tương tác

John Huy Trần cùng người yêu đồng tính dọn về nhà mới / John Huy Trần hôn người yêu đồng tính trong bộ ảnh

Chiều 9/11, tại TP HCM, John Huy Trần cùng học trò trong Urban Dance Group (UDG) do anh sáng lập, giới thiệu chương trình Between us. Anh phối hợp với Sabra Johnson - nữ quán quân đầu tiên của chương trình "So you think you can dance" phiên bản Mỹ - biên đạo chương trình.

John Huy Trần và biên đạo Mỹ - Sabra Johnson.

Show giới thiệu các tiết mục múa lấy cảm hứng từ cuộc sống và chính những thành viên trong nhóm. Mỗi vũ công đều mang một màu sắc, cá tính riêng nhưng khi đứng cạnh nhau tạo thành một tổng thể hài hòa.

John Huy Trần chia sẻ buổi diễn sẽ đem đến cho khán giả một không gian dịch chuyển tương tác do diễn viên múa tạo nên. Bên cạnh động tác múa là những cảm xúc đa chiều: vui vẻ, hài hước, lãng mạn, giận dữ... trên nền câu chuyện xuyên suốt. Biên đạo Việt kiều cũng tham gia biểu diễn cùng các học trò của anh.

Các thành viên của Urban Dance Group.

Chương trình múa nghệ thuật này được xem là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành trên con đường nghệ thuật của thành viên UDG. John Huy Trần cho biết anh xem các học trò như người nhà và luôn muốn làm một điều gì đó ý nghĩa, có mục đích cho họ.

Between us diễn ra vào ngày 1 và 2/12 tại TP HCM.

Tâm Giao