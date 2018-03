Giọng ca 17 tuổi lọt vào 'tầm ngắm' của Mỹ Linh

Là con gái NSƯT Trần Luận nổi tiếng với dòng nhạc truyền thống, Trần Huyền My đã có 9 năm học nhạc cụ dân tộc tại Hà Nội. Không được đào tạo bài bản về thanh nhạc, giọng hát trong trẻo chân thật của một cô gái đầy nghị lực, dám độc lập theo đuổi ước mơ của mình đã được giám khảo Mỹ Linh phát hiện và nhận xét là có tố chất tốt, cũng như sự run rẩy mà chỉ những người dưới tuổi 20 mới có được.

Huyền My có giọng hát nội lực và ngoại hình sáng.

Được thừa hưởng tài năng từ bố mẹ, Huyền My sớm có được định hướng cụ thể từ gia đình trên con đường âm nhạc. Học nhạc cụ dân tộc theo ý bố, tuy nhiên niềm đam mê thật sự của cô gái 17 tuổi này là ca hát và mong muốn được sống hết mình với dòng nhạc pop, rock và R&B. Để vừa làm hài lòng gia đình, vừa theo đuổi khát khao của bản thân, Huyền My sớm từ bỏ nhiều sở thích của bản thân như đi du lịch hay vui chơi xả láng cùng bạn bè. Thay vào đó, cô nàng 9x tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của trường. Tuy còn ít tuổi nhưng Huyền My đã có thành tích đáng nể: giải 3 cuộc thi ban nhạc sinh viên, học sinh toàn quốc 2012. Đến với Giọng hát Việt 2013, Huyền My thể hiện ca khúc “Hero” khó nhằn. Giám khảo Mỹ Linh vốn nổi tiếng khó tính, chú trọng cao chuyên môn thanh nhạc đã phát hiện ra tố chất, cũng như khả năng xử lý bài hát thông minh của cô nàng 17 tuổi này và quyết định “quay ghế nóng”.

Cô bé 17 tuổi được diva Mỹ Linh đánh giá cao.

Ở tuổi 17 nhiệt huyết, Huyền My sẽ phải chinh phục 2 thử thách lớn trong đời: thi Giọng hát Việt và tốt nghiệp trung học. “Thời gian phía trước sẽ có nhiều áp lực hơn, nhưng học tập là nghĩa vụ và ca hát là niềm đam mê, nên mình càng phải cố gắng thật nhiều để hoàn thành tốt cả hai cuộc thi này”, Huyền My vui vẻ nói. Được các thầy cô Nhạc Viện - ngôi trường Huyền My đang theo học, ủng hộ hết mình và tạo điều kiện để bạn ôn bài vở nên dù đang ở trong Nam, cô nàng cũng rất tự giác ôn bài kết hợp với những buổi luyện thanh nhạc. “Phải sắp xếp thời gian hợp lý và tận dụng mọi khoảng trống. Mình tin là sẽ hoàn thành tốt cả 2 nhiệm vụ”, Huyền My chia sẻ.

Ước mơ của Huyền My hiện giờ là đạt được thành tích học tập cao và học hỏi thật nhiều từ Giọng hát Việt 2013. Như bao cô nàng còn đang cắp sách tới trường khác, Huyền My khát khao được khám phá những vùng đất mới, đặc biệt là thành phố Los Angeles hoa lệ. Trẻ trung và thời trang, yêu thích những gam màu sặc sỡ, My thích những nơi sôi động, làm quen nhiều bạn mới, chụp thật nhiều hình ảnh đẹp, muốn update liên tục cuộc sống của mình cho bạn bè và người thân dù đang ở xa nhà”. Một mình vào Sài Gòn, Huyền My không sợ hãi và cũng không thấy đơn độc. Cô bé chia sẻ đó là vì đã làm quen được với nhiều bạn mới, và mọi người đều rất nhiệt tình giúp đỡ thí sính nhỏ tuổi này.

Với Huyền My, thời trang và phụ kiện luôn phải đồng bộ, thể hiện cá tính.

Ban đầu quyết định đi thi The Voice của My cũng gặp nhiều gian nan, vì ca hát không phải là chuyên môn được đào tạo bài bản, hơn thế nữa lại đang là thời kỳ “nảy lửa” với nhiệm vụ học văn hóa. Để thuyết phục bố mẹ, Huyền My đã phải chứng tỏ mình rất biết sắp xếp công việc và thật sự nghiêm túc với ước mơ của mình. Vật bất ly thân của thí sinh The Voice này là chiếc điện thoại Lumia 520 bố tặng. Vật dụng này đang hoạt động hết công suất để cô nàng ôn thi, cập nhập bài vở từ các bạn và thầy cô tại trường, kiêm luôn chức năng giúp luyện thanh và ghi lại những địa điểm ấn tượng của Sài Gòn để “khoe” với bạn bè đang ở ngoài Hà Nội. Đặc biệt, mỗi tối trước khi đi ngủ, Huyền My đều không quên gọi điện về cho bố mẹ, vì đó là niềm tin, là động lực giúp cô bé thêm vững bước.

