'Disney On Ice' chinh phục khán giả Việt với hình ảnh kỳ ảo

Disney 'bê' cả sân băng về Việt Nam làm show / Bốn truyện cổ tích được kể ở show Disney On Ice

Disney on Ice presents Magical Ice Festival là show nhạc kịch trên sân khấu băng với sự tham gia của các nhân vật nổi tiếng trong thế giới Disney như Mickey, Minnie, Donald, Goofy, nàng tiên cá Ariel, công chúa tóc mây Rapunzel, Anna và Elsa... Lần đầu tiên đến Việt Nam, chương trình có 12 suất diễn từ 24-28/2 tại TP HCM.

Show diễn được xem là một lễ hội hóa trang thu nhỏ khi các bé đua nhau "hô biến" thành các nàng công chúa Anna, Elsa, chuột Mickey... Vừa chụp ảnh lưu niệm cùng con gái tại phông nền các nhân vật hoạt hình quen thuộc, chị Ngọc Diễm (30 tuổi) chia sẻ cả nhà chị là fan trung thành của Disney. Chị Trang Hồ (sinh năm 1990) - nhân viên PR - đến chương trình để được sống lại những kỷ niệm đẹp cùng nhân vật cổ tích mà mình yêu mến, nhất là hai công chúa Anna và Elsa.

Phần hiệu ứng ánh sáng và màu sắc được đầu tư rất kỹ.

Sự xuất hiện của Anna và Elsa trong câu chuyện nổi tiếng Frozen là màn trình diễn được mong chờ. Khoảnh khắc nữ hoàng băng giá Elsa trốn em trong cơn mưa tuyết nhân tạo phủ khắp khán phòng được nhiều khán giả bình chọn là đẹp và giàu cảm xúc nhất show. Tình chị em của Anna và Elsa đã hóa giải lời nguyền, cứu vương quốc thoát khỏi cảnh băng giá. Trong khi câu nói của người tuyết Olaf đáng yêu dành cho Anna lại mang đến những chiêm nghiệm nhẹ nhàng dành cho trẻ em lẫn người lớn: "Tình yêu là đặt quyền lợi của người khác lên trên bản thân mình".

Bên cạnh đó, khán giả tham gia vào cuộc phiêu lưu của Ariel trong Nàng tiên cá, công chúa tóc mây Rapunzel trong Tangled, nàng Belle nhân hậu trong Người đẹp và quái vật. Những người bạn quen thuộc của các em như chuột Mickey, Minnie cũng xuất hiện với vai trò dẫn dắt, kết nối các câu chuyện.

Xen lẫn tình yêu còn là tình bạn giữa con người và những con vật ngộ nghĩnh với ngoại hình rất ấn tượng. Bốn câu chuyện cổ tích được thay đổi bối cảnh liên tục với màu sắc, âm thanh, trang phục... thể hiện mức độ đầu tư cầu kỳ của nhà tổ chức. Nhiều khán giả không ngừng trầm trồ trước những màn nhào lộn, xoay vòng, đu người trên không, kết hợp trượt băng nghệ thuật của dàn diễn viên. Các bản nhạc như Let it Go (nhạc phim Frozen), I See the Light (nhạc phim Tangled) vang lên đúng thời điểm, đẩy cảm xúc khán giả lên đến cao trào.

Khán giả nhí được ngồi trên xe thùng và đẩy đi vòng quay sân khấu.

Cũng như hai show diễn trước đây của Disney tại Việt Nam là Disney Magic và Disney Live, chương trình chú trọng đến tính tương tác, khuyến khích khán giả nhí dạn dĩ, tự tin hơn. Nhiều em nhỏ reo hò, cười tươi khi các diễn viên vẫy tay chào. Trong mỗi suất diễn, 4-6 bé được mời tham gia vào cuộc diễu hành trên xe trượt băng của những "tay lính vô hại" - một trích đoạn trong câu chuyện Tangled. Từ cảm giác sợ sệt ban đầu, các em thể hiện sự thích thú dù phải xa bố mẹ, ngồi đối diện với hàng nghìn khán giả bên dưới.

Các diễn viên trình diễn và giao lưu với khán giả bằng tiếng Anh, trong đó có 9 show dùng phụ đề tiếng Việt với màn hình chiếu được bố trí hai góc sân khấu. Với tiết mục đặc biệt nhất, nhà tổ chức cho lồng tiếng Việt hoàn toàn để các khán giả nhí có thể tập trung theo dõi câu chuyện. Nhiều trường học tổ chức hoạt động xem show tập thể cho học sinh thư giãn và nâng cao phản xạ ngoại ngữ.

Vân An