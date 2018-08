10 tác phẩm của nghệ sĩ trẻ triển lãm tranh tại Hà Nội

10 nghệ sĩ trẻ tham gia triển lãm gồm Phạm Hà Hải (1974), Hà Phước Duy (1984), Lương Trung (1981), Vũ Ngọc Vĩnh (1978), Nguyễn Nghĩa Cương (1973), Nguyễn Đức Phương (1982), Vũ Đức Trung (1981), Lê Phi Long (1980), Triệu Minh Hải (1982), Tạ Minh Đức (1991). Bên cạnh đó, hai họa sĩ "đàn anh" là Phạm An Hải và Phạm Bình Chương mang hai tác phẩm tới triển lãm như sự đồng hành, tiếp nối giữa các thế hệ trong dòng chảy nghệ thuật đương đại.

Bức tranh "Nữ hoàng Phương Đông" của tác giả Vũ Ngọc Vĩnh.

Triển lãm mở cửa tự do đến hết ngày 15/7, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) ở B1 - R3, Vincom Mega Mall Royal City - 72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trong khuôn khổ triển lãm, khán giả có cơ hội tham gia ba cuộc tọa đàm nghệ thuật với 10 tác giả vào ngày 16/6, 30/6, 14/7 cùng các hoạt động minishow, workshop. Chương trình chi tiết sẽ được cập nhật trên website và trang fanpage của trung tâm.

Tác phẩm "Giọt sương 8" của nghệ sĩ Phạm Hà Hải.

"Tỏa 2" (The Foliage 2) tiếp nối ý tưởng của "Tỏa" - triển lãm khởi đầu cho VCCA (diễn ra vào ngày 6/6/2017), với mong muốn lan tỏa nghệ thuật đương đại tới đông đảo công chúng. Triển lãm tôn vinh 34 tác phẩm thuộc nhiều trường phái đa dạng từ hiện thực, biểu hiện, trừu tượng tới sắp đặt... do giám tuyển Mizuki Endo và họa sĩ Phạm An Hải - người đỡ đầu cho nhóm họa sĩ trẻ Viet Art Now cùng lựa chọn.

"Chiều khác" của tác giả Lương Trung.

Đây là sân chơi phóng khoáng cho những biến tấu đa dạng của nghệ thuật. Triển lãm lần này còn mở rộng không gian cho những phương thức biểu đạt cách tân và đa dạng, là sự tự vấn, suy nghiệm, giao lộ của sự chia sẻ giữa nghệ sĩ cũng như với khán giả.

Thu Ngân