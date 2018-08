Năm cuốn sách về thành công của tác giả 'Đắc nhân tâm'

Ba quyển sách bàn cách giải quyết xung đột gia đình / Ba cuốn sách bàn về cái chết

Các ấn phẩm vừa được dịch sang tiếng Việt gồm: 10 bước để có cuộc sống trọn vẹn, Thay đổi để thành công, Chiến thắng nỗi lo và sự căng thẳng, Giải quyết xung đột trong cuộc sống, Chuẩn bị để thăng tiến trong sự nghiệp.

Các đầu sách của Dale Carnegie vừa phát hành ở Việt Nam.

Từng quyển trong tủ sách đưa ra những lời khuyên cụ thể kèm theo ví dụ thực tế, giúp người đọc phát triển các kỹ năng mềm để giải quyết nhiều vấn đề mỗi cá nhân đối mặt trong công việc lẫn cuộc sống, tăng cường khả năng cạnh tranh của mỗi người. Dale Carnegie cho rằng gây dựng cuộc sống trọn vẹn không khó như nhiều người nghĩ, chỉ cần mỗi người có sự chuẩn bị tốt về kiến thức, lối sống, mối quan hệ... và hiểu rõ bản thân muốn gì.

Dale Carnegie (1888-1955) là nhà văn, diễn giả nổi tiếng người Mỹ. Ông từng phát triển các khóa học nổi tiếng về tự cải thiện bản thân, nghệ thuật bán hàng, huấn luyện doanh nghiệp, nghệ thuật nói chuyện trước công chúng và các kỹ năng giao tiếp. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách nghệ thuật sống, trong đó nổi tiếng nhất là Đắc nhân tâm (How to Win Friends and Influence People).

Thanh Phương