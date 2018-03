Xét xử lại vụ kiện bản quyền 'Bắt trẻ đồng xanh'

H.T. -

Vụ kiện bản quyền liên quan đến Catcher in the Rye (Bắt trẻ đồng xanh) diễn ra hồi tháng 7/2009. Một tòa án quận ở Manhattan cho rằng, "60 Years Later: Coming through the Rye" của tác giả Fredrik Colting vi phạm bản quyền với cuốn tiểu thuyết kinh điển của Salinger. Tòa ban lệnh cấm xuất bản đối với 60 Years Later. Tuy nhiên, Fredrik Colting đã kháng án.

Bìa cuốn sách "60 Years Later: Coming through the Rye".

Colting cho rằng, cuốn sách của anh được viết theo phong cách giễu nhại Salinger chứ không phải là phần tiếp theo Bắt trẻ đồng xanh như người ta gán cho nó.