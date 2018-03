Võ Diệu Thanh đoạt giải nhất cuộc thi văn học mạng

Chi Mai -

Võ Diệu Thanh sinh năm 1975 tại Châu Phong, Tân Châu, An Giang. Chị là giáo viên dạy mỹ thuật của Tiểu học C Chợ Vàm, Phụ Tâm, An Giang. Nữ tác giả giành được giải nhì trong cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20 lần 4 với tập truyện ngắn Cô con gái ngỗ ngược.

Võ Diệu Thanh (giữa) tại buổi trao giải cuộc thi.

Để đoạt giải nhất cuộc thi viết Truyện ngắn YuMe 2011, Võ Diệu Thanh đã vượt qua hơn 1 000 tác giả khác trên cả nước gửi tác phẩm về tham dự. Với giải nhất, Võ Diệu Thanh nhận được 15 triệu đồng tiền mặt và một Kindle DX (thiết bị đọc sách điện tử).

Cuộc thi viết này là sân chơi đầu tiên về văn học mạng, diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 15/7. Qua 3 tháng phát động, cuộc thi nhận được 2.261 tác phẩm của hơn 1.000 tác giả gửi về dự thi. Giải này chứng tỏ sức hút khi có nhiều tác giả tên tuổi tham gia như: Hồ Huy Sơn, Võ Diệu Thanh, Lê Thùy Vân, Phạm Trung Kiên... Bên cạnh đó, cuộc thi phát hiện vài gương mặt triển vọng, như, cây bút trẻ tuổi nhất cuộc thi: Phạm Minh Nhựt (16 tuổi) gửi 27 tác phẩm dự thi, trong đó có 4 tác phẩm lọt vào bán kết; Nguyễn Huyền Trang 20 tuổi và Trần Hồng Giang là một cây bút có hoàn cảnh đặc biệt, phải viết chữ bằng chân. Tác phẩm của Nguyễn Huyền Trang và Trần Hồng Giang cũng được tuyển chọn vào chung kết.

Bìa ấn phẩm "Thành phố không mặt người".

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, thành viên ban giám khảo, chia sẻ, loạt truyện ngắn này đến với chị khi đã hơn nửa năm qua chị không viết một mẩu con con nào. "Đọc chúng, tôi bỗng dưng thèm viết lại, bỗng dưng muốn kể những câu chuyện vui buồn lơ đãng của cuộc đời. Và tôi gửi vào đây lời cảm ơn những người viết làm tôi rạo rực, muốn làm việc trở lại. Hy vọng tôi sẽ còn đọc thêm những sáng tác mới của họ, với tư cách một người đọc thôi, để mặc sức buông thả khóc cười", Nguyễn Ngọc Tư nói.

Từ trái qua: Nhà văn Lý Lan, nhà thơ Lê Minh Quốc hai giám khảo của cuộc thi.

Còn nhà thơ Lê Minh Quốc bày tỏ, đọc 30 truyện ngắn đã lọt vào vòng chung khảo, anh nhận ra mình đã được nhìn một bức tranh đa chiều, nhiều sắc màu khác nhau. "Những người viết trẻ hiện nay rõ ràng đã có cái nhìn về thế giới chung quanh khác thế hệ đàn anh. Văn chương? Cái trò chơi nhọc nhằn này, nếu quyết tâm đi với nó thì còn lao tâm lao lực chán. Đây, chỉ mới bắt đầu. Cuộc thi marathon này kết thúc. Có người về trước, có người về sau. Chẳng can hệ gì. Miễn là khi ngồi trước trang giấy, trước bàn phím vi tính anh có tự ý thức mình đang chạy marathon với chính mình để “vượt lên chính mình” hay không?", Lê Minh Quốc phát biểu.

Dịp này, ban tổ chức cũng giới thiệu đến bạn đọc cả nước tập truyện ngắn Thành phố không mặt người (NXB Văn Học), gồm 30 tác phẩm lọt vào vòng chung kết cuộc thi.