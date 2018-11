Vì sao truyện chưởng Kim Dung sống mãi với thời gian

Lần phát hành gần đây nhất tác phẩm Kim Dung là cuốn "The Legends of the Condor Heroes" ("Anh hùng xạ điêu"), Nhà xuất bản MacLehose Press của Anh. NXB này nhận định Kim Dung là một trong số tác giả có lượng độc giả đông nhất thế giới. MacLehose Press dự kiến xuất bản hai cuốn "Thần điêu đại hiệp" và "Ỷ Thiên Đồ Long Ký".