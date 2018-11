Tượng cô bé Matilda đối đầu Tổng thống Donald Trump trưng bày tại Anh

2 nhà văn đoạt giải Roald Dahl Funny 2012 / Đại sứ Anh đọc truyện cùng trẻ em Việt Nam

Theo The Telegraph, nhân dịp kỷ niệm 30 năm xuất bản cuốn sách Matilda của cố nhà văn Roald Dahl, khuôn viên bảo tàng của tác giả tại Anh xuất hiện một bức tượng khắc họa cô bé Matilda trong tư thế đối đầu với Tổng thống quyền lực nước Mỹ. Ông Trump mặt cau có cúi xuống và nói gì đó với Matilda, nhưng Matilda không tỏ vẻ sợ hãi gì. Đầu cô bé ngẩng cao, đôi tay chống nạnh và cặp mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đối phương.

Bức tượng đặt trong khuôn viên bảo tàng Roald Dahl Museum and Story Centre, thuộc vùng quê Great Missenden, Buckinghamshire, Anh - nơi nhà văn từng trải qua 36 năm cuộc đời. Ảnh: PA.

Ý tưởng về công trình này bắt nguồn từ một cuộc khảo sát công khai của The Roald Dahl Story Company - công ty quản lý bản quyền và thương hiệu của nhà văn. Với câu hỏi Matilda sẽ làm gì nếu như cô “sống” đến nay như một người bình thường và bước vào độ tuổi ngoài 30, 42% người được khảo sát đã đồng ý rằng cô sẽ đứng lên chống lại Tổng thống Trump. Bà Susie Dent - một nhà từ điển học và cũng là người hâm mộ Matilda - cho biết bà không ngạc nhiên với kết quả: “Nhiều người thấy rõ rằng, ở ông ta có những đặc điểm tương tự nhân vật hiệu trưởng Trunchbull”.

Trunchbull là bà hiệu trưởng độc ác trong cuốn sách, thường xuyên sử dụng bạo lực quá mức cho phép để trừng phạt những lỗi nhỏ nhặt của học sinh. Bà từng phạt Matilda bằng cách nhốt cô vào tủ đầy đinh nhọn và kính vỡ, từng ném cô bé Amanda qua hàng rào vì cô thắt bím tóc đuôi sam, hay ném một cậu bé qua cửa sổ tầng 5 vì nhai kẹo khi bà đang có mặt trong lớp. Bà Trunchbull về sau bị Matilda sử dụng trí thông minh và năng lực siêu nhiên để “trả đũa”.

The Telegraph bình luận hành vi thách thức Donald Trump của cô bé Matilda cũng giống việc cô chống lại bà Trunchbull. Ông Bernie Hall, đại diện công ty The Roald Dahl Story Company, nói: “Matilda chứng minh rằng bất cứ ai, dù cảm thấy mình nhỏ bé và yếu ớt thế nào, cũng có thể đánh bại những kẻ như Trunchbull trong cuộc sống - thông điệp này ở hiện tại trở nên hữu dụng hơn so với 30 năm trước”.

Nhà văn Roald Dahl. Ảnh: Electricliterature.

Hai “ứng viên” khác theo sau vị trí Tổng thống Mỹ là Thủ tướng Anh - Theresa May (chiếm 21% số phiếu) - và nhà báo gây nhiều tranh cãi Piers Morgan (16%). Ngược lại, những người được phép làm bạn với Matilda gồm có diễn viên Emma Watson (24%), Công tước xứ Sussex - Meghan Markle (14%) - và ca sĩ Ed Sheeran (9%). Tuy nhiên, bạn thân nhất của Matilda vẫn là Lavender như trong truyện gốc, với 58% bình chọn. Người hâm mộ cũng cho rằng những nghề nghiệp phù hợp nhất với Matilda ở tuổi trưởng thành sẽ là: giáo viên (24%), Đại sứ Liên hợp quốc (12%) và thủ thư (11%).

Du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tượng Matilda và Tổng thống Donald Trump trong vài tuần. Ngoài ra, trong dịp kỷ niệm 30 năm xuất bản lần này, một ấn bản đặc biệt của cuốn sách cũng sẽ được ra mắt, bao gồm vài bức họa mới miêu tả Matilda ở độ tuổi ngoài 30, được chính họa sĩ minh họa gốc - Quentin Blake - thực hiện.

Roald Dahl là một trong những nhà văn ăn khách nhất trong lịch sử nhân loại. Nổi lên từ những năm 1940, tính đến nay, sách của ông đã bán được 250 triệu bản trên toàn thế giới. Ông được mệnh danh là “Một trong những người kể chuyện vĩ đại nhất cho trẻ em của thế kỷ 20” và được nhật báo The Times của Anh xếp thứ 16 trong danh sách “50 nhà văn vĩ đại nhất nước Anh kể từ năm 1945”. Matilda là cuốn sách bán chạy nhất của Roald Dahl, đã bán được 17 triệu bản trên toàn thế giới (tính đến năm 2016), kéo theo hàng loạt ấn phẩm ăn theo như: phim ảnh, nhạc kịch, sách nói... Tất cả đều được đón nhận nồng nhiệt. Câu chuyện được viết theo kết cấu của truyện cổ tích, xoay quanh một cô bé năm tuổi rưỡi tên Matilda Wormwood, phân chia hai luồng nhân vật thiện - ác rõ ràng. Bên thiện bao gồm Matilda thông minh, tốt bụng; cô giáo Honey và các bạn học của cô bé. Bên ác bao gồm cha mẹ và anh trai Matilda cùng bà hiệu trưởng Trunchbull. Trong khi người tốt thường tìm cách giúp đỡ, hỗ trợ Matilda thì người xấu thường đối xử tồi tệ, hãm hại cô bé. Kết truyện, người tốt được hưởng hạnh phúc và kẻ xấu phải chịu hậu quả.

Hà Đỗ