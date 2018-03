Tự truyện Hoàng Thùy Linh (phần 2): 'Thủy Top vực tôi dậy lúc suy sụp nhất'

Tự truyện Hoàng Thùy Linh (phần 1): 'Lẽ nào tôi bị báo ứng vì không trân trọng tình yêu?'

Khi tất cả bước ra khỏi đời ta, thì đấy là lúc người bạn bước vào. Một người bạn thực sự sẽ chìa tay ra khi ta chới với. Nghịch cảnh mà tôi vướng phải cũng giúp tôi nhận ra đâu là những người bạn thực sự. Rõ ràng tôi đã không thể vượt qua tất cả tủi nhục, ê chề, buồn bã nếu không có những người bạn chân thành vào thời điểm ấy: Thủy Top, Tăng Nhật Tuệ và Khải Anh.

Những ngày đầu tiên xảy ra scandal, tôi đâu dám chường mặt ra đường. Đi đâu cũng phải đeo khẩu trang kín mít mà vẫn có người nhận ra. Tuệ bảo thôi thì cứ ở nhà, thích gì thì Tuệ mang sang. Khi thì bánh ngọt, lúc thì cốc cà phê. Tuệ đã trở thành shipper tận tâm của tôi trong thời gian ấy. Chỉ có điều shipper này trả luôn tiền bánh và nước, cho một đứa bạn đã thành vô sản.

Cuốn sách "Vàng Anh và Phượng Hoàng".

Một vài người bạn ở đại học của tôi cũng luân phiên đưa tôi đi học. Họ không muốn tôi tự lái xe vì sợ tâm lý tôi bất ổn. Họ cũng sợ tôi vì áp lực mà bỏ học, đến nhà đưa rước cũng là một cách để họ đảm bảo tôi sẽ đi học. Tình thương của các bạn cùng lớp trong những ngày tháng ấy đã theo tôi đến tận bây giờ.

Còn Khải Anh, con trai của thầy Khải Hưng, thì mang từng tập DVD đến nhà cho tôi xem. "Cứ ở nhà xem phim cho khuây khỏa, đừng ra đường nhiều làm gì. Thích xem phim gì thì nói tớ kiếm cho", chàng trai tốt bụng dặn dò. Vì chúng tôi thân như vậy nên có một dạo, báo chí còn đồn là tôi và Khải Anh yêu nhau. Cả Tuệ lẫn Khải Anh đều là những con người bụi bặm. Nhờ biến cố ấy mà tôi biết mình rất hợp với cái chất bụi bặm, có một chút gì đó giang hồ, phong trần này. Và từ đó, tôi cảm thấy không phù hợp với những người kiểu cách, giả tạo.

Thủy Top (trái) và Hoàng Thùy Linh từng chụp chung nhiều bộ ảnh thời trang.

Trong các bạn cùng giới với tôi thời gian ấy, không ai thân hơn Thủy Top. Trong những cuộc Vodka - bò nướng bất tận, Thủy Top chính là bạn nhậu thường trực nhất. Nàng đã nghe tôi than vãn không biết bao nhiêu mà kể. Nàng còn dẫn tôi về nhà chơi, giới thiệu với bố mẹ. Trước khi có chuyện, ai cũng muốn được mời tôi về nhà chơi. Nhưng sau khi có chuyện, rủ tôi về nhà cũng đã đòi hỏi không ít dũng khí. Thủy Top không nề hà gì chuyện ấy. Người ta bảo đừng chơi thân với cái Linh nữa, Thủy chửi luôn những người ấy. Có những lúc 40.000 đồng xem phim tôi vẫn không kiếm ra nổi, đành phải nói dối bạn mình:

- Thôi cậu đi xem với người khác đi, nhà tớ có việc bận.

Thủy biết ngay là tôi nói dối, bèn đến tận nhà xách cổ lôi tôi ra rạp. Từ chỗ đi với người khác thì được mời mọc, Thủy giờ phải lo chu toàn cho con nhỏ bạn thân đang dính vào thị phi lại còn nghèo kiết xác. Thỉnh thoảng tôi phải đi làm MC ở tỉnh thật xa để kiếm thêm ít tiền phụ giúp cho gia đình. Tuy chỉ còn lưa thưa, nhưng cũng đỡ đần đáng kể cho một gia đình mà hai trụ cột chỉ kiếm được có mấy triệu mỗi tháng. Mà cũng chỉ ở những nơi thật xa, trên những sân khấu nhỏ, người ta mới chấp nhận một đứa còn trẻ mà đã hết thời như tôi.

Tôi cũng không thể quên chị Lan, với một salon tóc rất hot tại Hà Nội vào thời điểm ấy. Giai đoạn này, dân chơi và những người nổi tiếng đến tiệm chị làm tóc đông không kể xiết. Nhưng chị vẫn chơi với tôi, vẫn làm tóc cho tôi và còn không muốn lấy tiền. Một lần kia chị bảo:

- Chị vừa thấy bộ ảnh trên tạp chí đẹp quá, Mày có file gốc thì cho chị để chị treo trong tiệm.

Tôi hạnh phúc vô cùng với đề nghị ấy, thế là tôi đứa ảnh cho chị ngay. Tất nhiên ảnh cũng tạo lời ra tiếng vào, nhưng chị không để tâm. Chỉ có một lần kia, chị không thể im lặng được. Một gã đàn ông đưa bạn gái đến làm tóc. Thấy hình tôi gã bảo:

- Ơ, con Vàng Anh, hôm qua tao vừa ngủ với nó xong.

Chị Lan hỏi:

- Thằng nào vừa nói đó?

Nói xong chị đóng cửa tiệm lại... đập cho gã một trận tơi bời. Tôi vô cùng trân quý những tình cảm ấy. Chúng tôi vẫn chơi với nhau cho đến tận bây giờ. Và nhóm chị em chúng tôi đã đúc kết với nhau một câu xương máu:

"Chỉ cần không dính đến trai và tiền, phụ nữ sẽ thân đến suốt đời".

Thời gian này, tôi cũng chơi thân với Long Halo. Tôi không hiểu sao mình lại dễ thân với các bạn nam và các bạn nữ có tính cách mạnh mẽ hơn là các bạn gái nữ tính. Có lẽ vì chất đàn ông trong tôi quá mạnh và hoàn toàn không phù hợp với kiểu gấu bông, bánh bèo. Cách ăn mặc của tôi cũng rất nam tính, áo phông, quần cụt, dép lê. Tôi cũng ít khi trang điểm khi ra đường.

* Hoàng Thùy Linh hát "Nhịp đập giấc mơ"

Hoàng Thùy Linh hát "Nhịp đập giấc mơ"

Anh Hồ Hoài Anh, mà chúng tôi vẫn thường gọi tên thân mật là Cu Tí, có một phòng thu ở Hà Nội. Nhưng vì bận quá nên anh đào tạo và giao việc thu âm, mix nhạc lại cho em họ của mình là Long Halo. Long tốt đến mức biết tôi không có tiền đã lén thu free và không cần tôi trả tiền lại. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi làm quen với việc thu âm. Ngày xưa ở trong nhóm Thiên thần tôi hát theo nhóm và hiếm khi được nhận những câu chính vì tôi hát... dở nhất nhóm. Sau này tôi mới đi học thanh nhạc chính quy để có thể đi đường dài trong ngành công nghiệp này.

Trong lúc miệt mài thu âm, tìm kiếm những cơ hội, tôi quên mất bạn mình là Thủy Top cũng đang muốn khẳng định tên tuổi trong ngành giải trí. Sau khi vượt qua được quãng thời gian khó khăn, tôi đã dồn tâm trí cho cuộc trở lại của mình mà bỏ quên nhiều thứ khác, trong đó có cả bạn mình. Có lẽ tôi đã vô tình làm tổn thương Thủy Top mà không biết. Rạn nứt giữa tôi và cô bạn thân khởi đầu từ một cuộc điện thoại. Đầu tiên tôi bốc máy gọi cho Thủy Top để rủ đi chơi. Nhưng nàng nói đang bận công việc ở nhà. Tôi mới gọi điện rủ Long Halo.

- Mày đang ở đâu thế? Đi chơi không?

- Tao ở phòng thu, thu cho con Top này, làm sao đi được.

Những ngày tháng ấy, có chuyện gì liên quan đến sự nghiệp hay tâm tư tôi đều tâm sự với Thủy. Nhưng Thủy lại giấu tôi tất cả liên quan đến công việc. Thoạt đầu tôi không thể hiểu nổi lý do, nhưng sau tôi phát hiện bạn mình cũng muốn đi hát, cũng muốn làm những thứ tôi muốn. Vậy là vô tình hai đứa bạn thân bỗng trở thành... đối thủ của nhau trong ngành. Và Thủy Top xác định lại lập trường với đứa bạn cũ. Nàng nghĩ về sự cạnh tranh quá nhiều, kể cả với một đứa còn không biết có thể trở lại được hay không. Từ một bài thu âm cho đến một bộ ảnh, Thủy luôn giấu tôi tất cả. Và tôi không thể nào hiểu được tại sao một người bạn tuyệt vời đến dường ấy, đã cho tôi động lực vào thời điểm tôi yếu lòng nhất lại chọn xa tôi khi tôi đã ổn.

* Thủy Top hát "Be Your Own Color"

Thủy Top hát Be Your Own Color

Khi mối quan hệ dần trở nên xa cách, tôi đã có lần từng ôm Thủy và nói: "Tao cần mày, tao chấp nhận hết những chuyện mày đã làm với tao, kể cả những gì người ta nói mày làm với tao mà tao không biết. Nhưng tao vẫn cần mày. Mày đừng bỏ tao!".

Vậy mà Thủy vẫn bỏ đi. Rồi chúng tôi cùng lúc chụp một bộ ảnh có áo đầm đỏ và quả táo... Không có stylist hay make up, tôi làm hết mọi thứ một mình, từ mượn đồ đến trang điểm, dựng style và bàn bạc với người chụp ảnh Lukas. Sau đó, Thủy tố tôi ăn cắp ý tưởng của cô ấy. Tôi chợt nghĩ về hình ảnh quả táo bất hòa với dòng chữ “For the Fairest one” (Dành tặng người đẹp nhất) mà nữ thần bất hòa Eris đã ném vào giữa bữa tiệc, đã gián tiếp tạo nên cuộc chiến thành Troy nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp.

Bây giờ, khi viết những dòng này, tôi chỉ muốn nói với Thủy rằng: cô ấy là người đẹp nhất với tôi trong những tháng ngày ấy và dù không còn thân với nhau nữa, tôi vẫn luôn nhìn về những điều tốt đẹp từng có. Vì "A friend in need is a friend indeed" (tạm dịch: bạn trong lúc khó khăn, hoạn nạn mới thật sự là bạn). Thủy đã ở cạnh tôi, đã vực tôi dậy vào lúc tôi suy sụp nhất. Những tình cảm ấy của Thủy, cũng như của những người đã chìa tay ra với tôi thời gian ấy, tôi vĩnh viễn không bao giờ quên.

Phần 1, còn tiếp...

(Trích tự truyện Vàng Anh và Phượng Hoàng)