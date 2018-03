Tủ 'Tinh hoa văn học' ra 3 đầu sách mới

Chi Mai -

Quyển đầu tiên trong đợt sách mới của tủ "Tinh hoa văn học" là Gối đầu lên cỏ (Kusamakura) của nhà văn Nhật Natsume Kinosuke. Cuốn sách kể chuyện một chàng họa sĩ Tokyo dấn bước vào thôn làng miền núi, tìm kiếm một thế giới khác. Chưa tìm cảm hứng để vẽ được gì, anh gặp nàng Nami, một người đẹp u uẩn. Tên nàng cũng có nghĩa là "diễm ảo" và nàng là nguồn sáng tuyệt vời để chàng họa sĩ vẽ bức tranh trong chính tâm hồn anh.

Bìa cuốn "Gối đầu trên cỏ".

Cuốn sách này ra đời năm 1906 ở Nhật. Nó đánh dấu một chuyển mình táo bạo của Natsume Soseki (1867-1916) cũng như văn học Nhật vào đầu thế kỷ 20. Natsume Soseki được các nhà phê bình văn học đánh giá là một trong ba trụ cột của văn học hiện đại Nhật Bản, cùng thời Mori Ogai và Akutagawa Ryunosuke.

Bìa cuốn "Người đẹp ngủ mê".

Cuốn thứ hai trong tủ "Tinh hoa văn học" là Người đẹp ngủ mê, tiểu thuyết nổi tiếng của Kawabata. Kawabata viết Người đẹp ngủ mê vào năm 1960 lúc ông 61 tuổi. Kiệt tác này ảnh hưởng lớn đến văn chương Nhật cũng như được yêu thích trên toàn thế giới. Dấu ấn của nó có thể thấy sâu đậm ở García Marquez (qua các tác phẩm Người đẹp ngủ mê trên máy bay, Hồi ức những cô gái điếm buồn của tôi).

Yasunari Kawabata (1899-1972) sinh ra ở Osaka, mồ côi năm lên 2 tuổi. Từ đó, Yasunari Kawabata và chị sống lần lượt cùng ông bà ngoại và gia đình người dì. Ông là tiểu thuyết gia người Nhật đầu tiên và người châu Á thứ ba đoạt giải Nobel Văn học (năm 1968).

Bìa cuốn "Cô gái đồng trinh và chàng du tử".

Cuối cùng là quyển Cô gái đồng trinh và chàng du tử (The Virgin and the Gipsy), một tiểu thuyết ngắn về đam mê, tình yêu và tự do. Sách nói về chuyện nàng Yvette sống trong nhà đạo của người cha mục sư. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa nàng và chàng du mục đã khiến cô muốn vùng thoát cuộc sống ở nhà đạo để ra thế giới bên ngoài.

Với cuốn sách này và nhiều tác phẩm khác nổi tiếng của mình như: Con trai và Người tình; Cầu vòng; Người đàn bà đang yêu; Con rắn có lông; Người tình của phu nhân Chatterly... D.H Lawrence (1885 - 1930) mang đến cho văn học Anh và thế giới cái nhìn mới về bản năng, thân xác và tình yêu, cũng như cách nhìn mới về tiểu thuyết.