'Tủ sách Tuổi hoa' gây bàn tán về bản quyền

Nhiều đơn vị tố bị xâm phạm bản quyền sách

Tủ sách Tuổi hoa vừa được Nhà xuất bản Phương Đông, Nhà sách Phương Nam tái bản sau hơn 50 năm. Tủ sách gồm tám cuốn: Ngục thất giữa rừng già (Minh Quân và Mỹ Lan), Tiếng chuông dưới đáy biển (Nguyễn Trường Sơn), Pho tượng rồng vàng (Hoàng Đăng Cấp), Mật lệnh U Đỏ (Hoàng Đăng Cấp), Con đường lá me (Thùy An), Ngày tháng nào (Tôn Nữ Thu Dung), Chiếc lá thuộc bài (Nguyễn Thái Hải), Lòng mẹ (Nhật Lệ Giang).

Ấn bản mới của "Tủ sách Tuổi hoa" sử dụng tranh bìa của bản in trước 1975, được cập nhật và cung cấp bởi họa sĩ ViVi.

Sau khi ra mắt, bộ sách nhận được nhiều thắc mắc về vấn đề bản quyền. Trong số bảy tác giả của tám cuốn sách chỉ bốn người còn sống là nhà văn Hoàng Đăng Cấp, Nguyễn Thái Hải, Thùy An và Tôn Nữ Thu Dung. Nhà văn Thùy An và Tôn Nữ Thu Dung định cư ở Mỹ. Vì thế, một số độc giả nghi ngờ sách phát hành trên thị trường khi chưa thỏa thuận với người nhà các tác giả đã khuất và các tác giả đang ở nước ngoài.

Bà Ngân Hoa - đại diện Nhà sách Phương Nam - khẳng định: "Các tác giả của tủ sách đã bán đứt bản quyền cho ông Nguyễn Trường Sơn - thư ký tòa soạn bán nguyệt san Tuổi hoa lúc bấy giờ. Sau khi ông Sơn mất năm 2015, nhà văn Quyên Di được gia đình ông ủy quyền làm đại diện hợp pháp. Ông Quyên Di có quyền quyết định việc xuất bản các tác phẩm trong Tủ sách Tuổi Hoa. Nhà sách Phương Nam đã nhận được sự chấp thuận của ông".

Nhà văn Tôn Nữ Thu Dung - một trong số các tác giả có sách tái bản - xác nhận thông tin này.

Nhiều độc giả cũng nhận xét nội dung cuốn Chiếc lá thuộc bài bị thay đổi. Bà Ngân Hoa cho biết Nhà sách Phương Nam in lại tác phẩm từ bản in do chính tác giả biên tập, điều chỉnh năm 1993. Theo Nhà sách Phương Nam, tác giả chỉ thay đổi nghề nghiệp, một số câu chữ cho phù hợp, không làm ảnh hưởng đến nội dung.

Tủ sách Tuổi hoa hay còn gọi là bán nguyệt san Tuổi hoa ra đời khoảng đầu thập niên 1960, bao gồm nhiều bài viết có giá trị thuộc thể loại truyện ngắn, truyện dài nhiều kỳ, truyện tranh, thơ, đố vui... Tủ sách từng một thời là ấn phẩm không thể thiếu của thanh thiếu niên Việt Nam.

Vĩ Thanh