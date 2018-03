Tủ sách điện ảnh tiếp tục ra mắt 3 đầu sách

Thất Sơn -

Trong nhiều cái thiếu của điện ảnh Việt, sách chuyên ngành là cái thiếu rõ rệt nhất. Trước nay, sách điện ảnh được xuất bản lác đác, phần lớn ở dạng tư liệu, chưa hệ thống... Vì thế, với việc thành lập tủ sách điện ảnh đầu tiên của Việt Nam từ năm 2006, những người chủ trương thực hiện dự án này mong mỏi bù đắp khoảng trống trong đào tạo nguồn nhân lực điện ảnh nước nhà, đáp ứng phần nào nhu cầu tìm hiểu kiến thức điện ảnh cho công chúng, lẫn giới chuyên nghiệp...

Được đạo diễn Việt Linh khởi xướng và nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn cùng nhiều đơn vị làm sách khác chung tay đầu tư, từ năm 2006 đến nay, Tủ sách điện ảnh xuất bản 12 ấn phẩm.

Việt Linh cho biết, mặc dù vẫn còn khó khăn trong khâu tổ chức, xuất bản, phổ biến... dự án Tủ sách điện ảnh phát triển được nhờ vào sự đón nhận của công chúng và khích lệ của công luận, đặc biệt được sự hỗ trợ của nhiều đơn vị văn hóa lẫn cá nhân các mạnh thường quân. Việc ra mắt được 3 đầu sách mới cũng không nằm ngoài sự ủng hộ này.

Cuốn đầu tiên trong 3 ấn phẩm mới của tủ sách là Từ vựng điện ảnh Anh - Pháp - Việt, do Minh Tùng - Phương Lan - Vinh Sơn biên soạn (NXB Tổng hợp TP HCM). Cuốn này được xuất bản năm 2007 với 600 từ thông dụng, là công cụ hữu hiệu cho người làm nghề lẫn người yêu điện ảnh trong giai đoạn hợp tác quốc tế. Trong lần tái bản này, Tủ sách điện ảnh lần 5 bổ sung 500 từ chuyên ngành.

Cuốn thứ hai là Gọi tiếng cho hình (Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice, and Sound Effects in Cinema) của tác giả David Sonnenschein, Michael Wiese Productions, do Hoàng Anh dịch. Giống như lời tựa, Sound Design giới thiệu kỹ càng sức mạnh biểu đạt của âm nhạc, giọng nói và những hiệu ứng âm thanh trong điện ảnh. Sách kiến thức chuyên môn nhưng rất dễ hiểu, sinh động và thiết thực cho tất cả những ai yêu thích điện ảnh.

Ấn phẩm này được nhận bằng khen của Hội điện ảnh tại Cánh Diều Vàng 2010.

Cuốn cuối cùng là Khung hình tự sự (Cinematography screencraft), của tác giả Peter Ettedgui, do Lưu Hoàng Linh dịch. Giống như quyển 20 bài học điện ảnh trước đây của Tủ sách điện ảnh lần 2, bằng hình thức phỏng vấn mười sáu nhà quay phim đương đại lừng danh thế giới, Peter Ettedgui đã giới thiệu cho độc giả những kiến thức quý báu về nghệ thuật tạo hình trong điện ảnh.

"Cinematography screencraft" được những người thực hiện đánh giá là quyển sách giá trị, sinh động và… cảm động, bởi các "vua" hình ảnh quốc tế đã tâm sự gan ruột về con đường nghệ thuật của mình, không giấu giếm bí quyết, truyền đạt mọi kinh nghiệm thất bại cũng như thành công. Với người làm điện ảnh, sách giúp nâng cao tay nghề, gợi ý sáng tạo. Với người yêu điện ảnh, sách giúp khán giả thú vị hơn khi thưởng thức phim khi hiểu hình ảnh đã được tạo nên không chỉ bằng khối óc...

Khi thực hiện cuốn này, Tủ sách điện ảnh lần 5 đã có một kỷ niệm khá cảm động. Vì sách có nhiều ảnh minh họa màu, nếu in màu sẽ rất đắt, còn in đen trắng sẽ không tương ứng với các giải thích nêu ra trong sách. Cuối cùng, 6 nhà quay phim tên tuổi Phạm Hoàng Nam, Lý Thái Dũng, Nguyễn Tranh, Nguyễn Nam, K’Linh, Đoàn Minh Tuấn đã cùng góp sức lại để giúp sách được in màu mà giá bìa không quá cao.