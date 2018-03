Truyện tranh giành giải thưởng châu Á phát hành tại Việt Nam

Truyện tranh của tác giả Việt giành giải thưởng châu Á

The First Journey của hai tác giả Phùng Nguyên Quang và Huỳnh Kim Liên được trao giải "Truyện tranh màu giáo dục hay nhất 2015" - một giải thưởng khu vực châu Á do Hiệp hội Phát triển sách Quốc gia Singapore và công ty Scholastic Asia tổ chức. Sau hai năm chỉnh sửa, tác phẩm ra mắt độc giả Singapore hồi tháng 5 và đến tay độc giả Việt vào ngày 20/8.

Bìa sách "Hành trình đầu tiên" do Nhà Xuất bản Kim Đồng ấn hành.

Hành trình đầu tiên lấy cảm hứng từ tập truyện Hương rừng Cà Mau của nhà văn Sơn Nam. Hai họa sĩ trẻ thuật lại chuyến phiêu lưu của An trong lần đầu đến trường trên chiếc xuồng ba lá, giữa mùa lũ trên sông Mekong. Cậu phải đối mặt với mưa, lũ, thú dữ nhưng không hề sợ hãi. An đã vượt qua tất cả nguy hiểm để đến trường, hòa niềm vui cùng bè bạn ngày đầu năm học mới.

Phùng Nguyên Quang (trái) và Huỳnh Kim Liên.

Ngoài câu chuyện giàu ý nghĩa nhân văn, Hành trình đầu tiên gây ấn tượng nhờ nét vẽ sống động, giàu cảm xúc của hai họa sĩ trẻ. Phùng Nguyên Quang và Huỳnh Kim Liên hiện sống ở TP HCM và có studio riêng.

Hà Thu