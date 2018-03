Triển lãm sách xưa, tranh quý ở TP HCM

Phiên chợ sách xưa trưng bày nhiều hiện vật quý hiếm

Triển lãm diễn ra ở Đường Sách TP HCM, từ ngày 19 đến 25/3. Sự kiện trưng bày các vật phẩm quý hiếm gồm nhiều chủ đề như: sách xưa, phụ bản tranh xưa, gốm mỹ thuật Thành Lễ, các bản nhạc tiền chiến và quạt Marelli. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là buổi giao lưu cùng các nhà sưu tầm đóng góp vật phẩm ở triển lãm này như: nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Hoài Nam, luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Huyên Nguyễn, Trần Hoài Thơ...

Bìa một tác phẩm được phát hành khoảng 130 năm trước của Paulus Huỳnh Tịnh Của.

Về sách, ban tổ chức giới thiệu bộ sưu tập những ấn phẩm từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 như: Sách quan chế của Paulus Huỳnh Tịnh Của (in năm 1888), Ấu học khải mông của Trương Minh Ký (in năm 1893), Comedie Annamite của Trần Bồ (in năm 1887). Những cuốn sách khoảng 130 năm tuổi này là tư liệu quý để nghiên cứu về quá trình phát triển chữ Quốc Ngữ cũng như nghiên cứu về văn hóa, xã hội Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.

Bức chân dung nhà văn hóa Vương Hồng Sển của danh họa Tạ Tỵ.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, tại gian hàng Quán Sách Mùa Thu sẽ trưng bày bức tranh chân dung học giả, nhà sưu tầm Vương Hồng Sển do họa sĩ Tạ Tỵ thể hiện trên chất liệu màu nước năm 1965. Ngoài ra, khán giả còn được dịp thưởng thức bộ sưu gần 30 bức tranh về người cao nguyên vùng Đà Lạt của họa sĩ Bùi Văn Dưỡng, ấn hành tại Đà Lạt vào năm 1955. Bộ tài liệu này ghi chép hình ảnh dân tộc học của Việt Nam, khắc họa lịch sử cộng đồng dân tộc thiểu số cao nguyên Lang Biang.

Chương trình cũng giới thiệu với cộng đồng sưu tập thú chơi quạt cổ Marelli. Marelli là thương hiệu quạt nổi tiếng của Italy vốn được người Hà Nội ưa chuộng ở thế kỷ bởi kiểu dáng đẹp, từ chiếc lồng quạt được uốn tinh tế đến chiếc cánh duyên dáng. Bộ sưu tập gồm 30 vật phẩm được trưng bày trong nhà mô hình đặt tại Đường Sách.

Phối cảnh không gian trưng bày các mẫu quạt cổ Marelli.

Khán giả còn được dịp tiếp cận bộ sưu tập chủ đề “Nhạc tình tiền chiến” - tập hợp một số ấn phẩm nhạc tờ - được các họa sĩ vẽ minh họa và in ấn thủ công - ấn hành hơn 60 năm trước. Còn bộ sưu tập về gốm chủ đề "Hình tượng Việt Nam trên gốm mỹ thuật Thành Lễ" giới thiệu đến người xem các tác phẩm mỹ thuật khoảng 60 năm trước qua hình ảnh phụ nữ diện áo dài cách tân, hay hình ảnh con lân trong văn hóa Việt…

Vào 8h30 sáng 25/3, tại Đường Sách TP HCM diễn ra buổi giao lưu với khách mời là các nhà sưu tầm, cũng chính là chủ nhân của các bộ sưu tập. Họ dự kiến chia sẻ về các thú chơi, kỷ niệm, những trăn trở về việc bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hóa.

Chi Mai