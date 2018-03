Triển lãm 2.000 đầu sách thiếu nhi tại TP HCM

10.000 người dự khai mạc hội sách giảm giá ở TP HCM / Gần trăm đầu sách giảm giá cho mùa lễ Tình nhân

Nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập nhà xuất bản nổi tiếng HarperCollins của Mỹ, triển lãm sách thiếu nhi được tổ chức tại số 40, Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM. Triển lãm bao gồm 20.000 bản sách với 2.000 tựa sách.

Nhiều tựa sách ngoại văn thiếu nhi được giảm giá. Sự kiện do nhà xuất bản và công ty sách Fahasa tổ chức.

Các đầu sách dành cho tuổi thiếu nhi và teen thuộc nhiều thể loại như văn học, giáo dục, kinh tế, tâm lý, kỹ năng sống... Mỗi đầu sách của nhà xuất bản danh tiếng được giảm 10% giá bìa trong thời gian triển lãm. Một số tựa sách văn học trong nước cũng được giảm giá tương đương. Ban tổ chức còn phối hợp với nhiều trung tâm ngoại ngữ thực hiện các buổi kể chuyện theo sách, đố vui bằng tiếng Anh... dành cho các bé.

HarperCollins được hai anh em James và John Harper ở thành phố New York, Mỹ thành lập năm 1817. Nhà xuất bản HarperCollins được độc giả biết đến qua các tựa sách nổi tiếng, bán chạy như The Giving Tree, Chronicles of Narnia, Lord of the Rings, Game of Thrones... HarperCollins có các nhóm nhà xuất bản ở Mỹ, Canada, Australia, New Zealand, Ấn Độ, Nhật Bản, Pháp, Đức, Anh...

Tam Kỳ