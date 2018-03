Tranh minh họa 'Truyện Kiều' bán được hơn 300 triệu đồng

Cháu bảy đời của cụ Cao Bá Quát hát về nàng Kiều

Truyện Kiều kèm tranh minh họa do Đông A Books phát hành hồi tháng 11. Ấn bản có phần hiệu đính, chú giải của nhà nghiên cứu Thạch Giang. Phần tranh do các họa sĩ đương đại nổi tiếng như Thành Chương, Hồng Việt Dũng, Phan Cẩm Thượng, Phạm An Hải... minh họa. Sau khi sách ra mắt, Đông A Books tổ chức đấu giá các bức tranh gốc.

Bức "Đoàn viên" của Thành Chương.

Bức Đoàn viên của Thành Chương được nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Hoài Nam mua với giá 65 triệu đồng. Một số bức vẽ khác được trả giá cao như Thúy Kiều và Thúc Sinh của Đinh Quân (48 triệu đồng), Hồ Tôn Hiến của Lê Quảng Hà (30 triệu đồng), Kiều mắc lừa Bạc Bà, Bạc Hạnh của Phạm An Hải (30 triệu đồng)... Tổng cộng, 15 bức tranh minh họa bán được 362.400.000 đồng.

Ngoài ra, bộ 18 tranh minh họa và bìa cuốn Lục Vân Tiên do họa sĩ Nguyễn Công Hoan thực hiện cũng được nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Hoài Nam mua với giá 48 triệu đồng.

Bức "Lục Vân Tiên vinh quy bái tổ" của Nguyễn Công Hoan.

Truyện Kiều là tác phẩm nổi tiếng của đại thi hào Nguyễn Du, dựa theo bộ truyện văn xuôi Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm tài nhân (Trung Quốc). Truyện lấy bối cảnh Trung Quốc thời vua Gia Tĩnh nhà Minh (1521 - 1567). Nhân vật chính - nàng Kiều - phải bán mình làm lẽ rồi lưu lạc vào lầu xanh.

Lục Vân Tiên là truyện thơ Nôm nổi tiếng của Nguyễn Đình Chiểu, sáng tác theo thể lục bát, được xuất bản lần đầu năm 1889. Truyện kể về Lục Vân Tiên - chàng thư sinh ngay thẳng, trượng nghĩa.

* Một số tranh minh họa "Truyện Kiều"

Hà Thu