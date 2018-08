Tiểu thuyết về nạn tham nhũng ở Ấn Độ đoạt giải văn học Anh

Chủ nhân Nobel Văn học 1911 dành 20 năm cuộc đời để nuôi ong / Sách của Đinh Vũ Hoàng Nguyên đoạt giải Văn học Nghệ thuật Thủ đô

Theo The Guardian, hôm 20/6, tiểu thuyết đầu tay của Preti Taneja nhận giải Desmond Elliott tại Anh. We that are young có cảm hứng từ vở bi kịch King Lear của William Shakespeare. Nhân vật chính là Devraj - người sáng lập một tập đoàn lớn ở Ấn Độ. Devraj có ba con gái. Ông giao công ty lại cho hai con gái đầu là Radha và Gargi, trong khi con gái út của Devraj bỏ trốn để tránh việc hôn ước. Radha và Gargi tranh giành gia sản, gây ra những cuộc đụng độ. Do quá tin tưởng hai con gái, Devraj trắng tay và chịu kết cục bi thảm.

Bìa tiểu thuyết "We that are young".

Hội đồng chấm giải nhận định tác phẩm của Preti Taneja sinh động, giàu cảm xúc và trí tưởng tượng. Preti Taneja viết We that are young từ năm 2010 đến 2012, trong thời gian nữ nhà văn làm việc ở Ấn Độ. Tác phẩm ra đời trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình chống tham nhũng nổi dậy và các vụ hiếp dâm liên tiếp xảy ra ở quốc gia vùng Nam Á.

Preti Taneja từng chia sẻ với một tờ báo: "King Lear đã cho tôi cơ hội để suy nghĩ về tất cả vấn đề này ở Ấn Độ từ góc độ văn học và sử thi. Cuốn tiểu thuyết phơi bày những ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân lên kinh tế, chính trị, xã hội. Điều gì sẽ xảy ra khi cuộc phân chia gia sản dẫn đến tranh chấp ác liệt giữa anh chị em ruột".

Preti Taneja sinh ra tại Anh, có bố mẹ là người Ấn. Cô dành phần lớn thời gian nghỉ hè ở New Delhi (Ấn Độ). Preti là phóng viên, sản xuất phim về nhân quyền ở Iraq, Jordan, Kosovo... Giải Desmond Elliott thành lập năm 2008, được trao cho các tác phẩm văn học xuất sắc sáng tác bằng tiếng Anh và xuất bản tại Vương quốc Anh. Người đoạt giải sẽ nhận 10.000 bảng. Năm ngoái, giải được trao cho Francis Spufford với tác phẩm Golden Hill.

Trọng Trường