Tiểu thuyết về mối tình lãng mạn của công nương Diana

Trong truyện, nhân vật ngài tổng thống được đặt tên là Jacques-Henri Lambertye còn công nương tên là Patricia, hay còn gọi "Lady Pat". Họ gặp nhau lần đầu tiên vào những năm 1980, trong một bữa tiệc tại cung điện Buckingham. Vẻ duyên dáng, lịch thiệp của Patricia đã khiến cho vị tổng thống không muốn dừng lại ở một nụ hôn lên tay công nương.

Cuốn sách làm dấy lên những nghi ngờ về chuyện tình của Diana.

Trong lúc đó, Lady Pat - với đôi mắt bồ câu quyến rũ - đang có cuộc hôn nhân bất hạnh nên chỉ muốn tìm cách che giấu đau khổ trong các hoạt động từ thiện. "10 ngày trước khi diễn ra lễ cưới, chồng tương lai của tôi thú nhận, anh ấy có tình nhân và quyết định sẽ tiếp tục mối quan hệ với cô ta", nhân vật công nương thú nhận.

Tuần tới mới ra mắt, nhưng The Princess and the President (Công nương và Tổng thống) đã khiến cánh báo chí Pháp xôn xao. Họ nghi ngờ, cuốn tiểu thuyết có thể được hư cấu hóa nhằm che đậy một câu chuyện có thật nào đó chưa từng được tiết lộ về mối quan hệ Anh - Pháp.

Tờ Le Figaro bình luận: "Hoàn toàn hư cấu, là mong ước của nhà văn hay một câu chuyện có thật? Chỉ duy nhất tác giả mới biết câu trả lời".