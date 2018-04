Tiểu thuyết về cuộc sống người đồng tính đoạt giải Pulitzer 2018

Phát hành sách 'Người tị nạn' của nhà văn gốc Việt đoạt giải Pulitzer / Sách về hành trình tìm tự do của nô lệ Mỹ giành giải Pulitzer 2017

Hôm 16/4, giải Pulitzer được công bố tại Đại học Colombia, New York, Mỹ. Ở hạng mục văn học, Andrew Sean Greer giành chiến thắng với tác phẩm Less. Nhân vật chính trong tiểu thuyết là Arthur Less - nhà văn đồng tính gần 50 tuổi, luôn cảm thấy lạc lõng trong cuộc sống. Chính bởi sự cô đơn, Arthur thực hiện hành trình đến Paris (Pháp), Berlin (Đức), miền nam Ấn Độ và Kyoto (Nhật Bản) để tìm niềm vui và chọn cách sống hoài cổ.

Tiểu thuyết "Less" của tác giả Andrew Sean Greer.

Tại mỗi nơi Arthur Less đặt chân đến, anh đều tổ chức những buổi trò chuyện ở trường học, công trường... để nói về tình yêu, sự trải nghiệm, vượt qua định kiến xã hội hay làm sao để trẻ nhỏ say sưa với văn chương. Ban tổ chức đánh giá cuốn tiểu thuyết đầy tính vui nhộn và tinh thần nhân văn. Trước Andrew Sean Greer, giải từng vinh danh Nguyễn Thanh Việt - nhà văn người Mỹ gốc Việt - vào năm 2016.

Hệ thống giải thưởng Pulitzer được thành lập vào năm 1917 bởi Joseph Pulitzer. Sau hơn 100 năm, Pulitzer đã trở thành giải thưởng danh giá, trao cho nhiều lĩnh vực như: báo chí, văn học, âm nhạc…

Andrew Sean Greer sinh năm 1970 tại Mỹ. Nhà văn nổi tiếng với nhiều tác phẩm như: The story of Marriage, The Path of Minor Planets, The confessions of Max Tivoli...

Trọng Trường