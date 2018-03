Tiểu thuyết gợi tình xuất hiện tràn lan tại Mỹ

Thanh Huyền -

"Thong on Fire" còn hơn cả một tiểu thuyết ướt át. Nhưng những cuốn sách gợi tình như vậy được coi như là nước, nâng con thuyền xuất bản lên. Tác phẩm đắt khách ấy là của Noire, một nhà văn tầm tuổi 20, tác giả của hàng trăm nghìn đầu sách đã được tiêu thụ kể từ khi cô bắt đầu viết lách cách đây vài năm. Lượng sách bán ra ồ ạt đã khiến Noire trở thành một "ngôi sao nhỏ" trong làng xuất bản.

Các nhà xuất bản chính thống cũng mở rộng cửa với thể loại sách gợi tình. 77 năm trước, cuốn tiểu thuyết kinh điển của James Joyce - Ulysses - từng bị cấm vì lời lẽ tục tĩu, khiêu dâm. Tác phẩm chỉ có thể ra đời khi có phán quyết hủy bỏ lệnh cấm của chánh án tòa án liên bang. Còn bây giờ, những NXB như Random House, Penguin, Kensington, Simon and Schuster đều dễ dàng hân hoan ra mắt những cuốn sách mát mẻ.

Những đầu sách ướt át trên thị trường sách Mỹ.

Tại sao văn học gợi tình lại đặc biệt phổ biến ngày nay? Câu hỏi đó đòi hỏi sự lý giải đa chiều. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà tác giả của nó hầu hết đều là thế hệ sinh ra và lớn lên trong thời đại của những clip nhạc Madonna tràn lan trên MTV, của những cuộc thảo luận công khai về sex trong các buổi trò chuyện về HIV…

Theo MSNBC, bất luận là nguyên nhân gì, các nhà xuất bản cũng sẵn sàng hưởng lợi. Khi mà doanh số tiêu thụ sách nhìn chung đang chững lại hoặc suy giảm thì "chúng tôi nhìn thấy cơ hội tăng trưởng, một khi nó bùng nổ", Karen Auerbach, giám đốc của NXB Kensington, chia sẻ quan điểm về thể loại sách bình dân. Cleis Press, một nhà xuất bản chuyên ấn hành các loại sách gợi tình ở San Francisco, cho biết, 3 năm qua, doanh thu của họ đã tăng hơn 56%.

Thậm chí, các câu lạc bộ đọc sách gợi tình cũng bùng nổ dù đây không phải là loại sách mà người ta thích công khai đọc trước mặt người khác.

Người Mỹ xưa nay vẫn luôn thích đọc truyện gợi tình. Ngay từ những năm 1800, các hình thức truyện khiêu dâm như "The Pearl" và "The Romance of Lust" đã được lưu truyền bằng nhiều cách. Nhưng lúc bấy giờ, người ta phải đọc lén lút vì thể loại này được coi là các ấn phẩm bất hợp pháp.

Sau trường hợp của Ulysses, NXB Grove Press dần được quyền xuất bản cuốn Lady Chatterley’s Lover của D.H. Lawrence và Tropic of Cancer của Henry Miller tại Mỹ. Vào những năm 1950 - 1960, tình dục trong văn chương bắt đầu được chấp nhận rộng rãi. Nhưng các tác phẩm viết tập trung về chủ đề sex vẫn bị hạn chế. Ngày nay thì chúng trở thành thể loại phổ biến trên thị trường.

Trong khi độc giả chính của tiểu thuyết gợi tình là phụ nữ dưới độ tuổi 40 thì gần đây, con số độc giả nam đang tăng dần lên.