Tiểu thuyết gia Ursula K. Le Guin qua đời ở tuổi 88

Danh hài Văn Chung qua đời ở Mỹ

Downes-Le Guin - con trai Ursula K. Le Guin - xác nhận thông tin trên New York Times. Sức khỏe của nhà văn xuống dốc từ vài tháng trước. Downes-Le Guin chia sẻ trước khi mất, mẹ ông bày tỏ đam mê của bà trong cuộc đời là sáng tác truyện.

Ursula K. Le Guin sinh năm 1929 ở California, Mỹ. Bà là con gái vợ chồng nhà nhân chủng học Alfred L. Kroeber và Theodora Quinn Kroeber.

Nữ tác giả Ursula K. Le Guin.

Trong suốt sự nghiệp của mình, bà theo đuổi đề tài văn học kỳ ảo, khoa học viễn tưởng. Nhà văn cho ra đời một loạt tác phẩm như Rocannon's World (1966), A Wizard of Earthsea (1968), The Tombs of Atuan (1970), The Farthest Shore (1972), Tehanu (1990), The Other Wind (2001)... Ngoài ra, bà là tác giả của nhiều cuốn thơ, truyện ngắn, phê bình văn học.

Bìa cuốn sách "Bến bờ xa nhất" (tên gốc: "The Farthest Shore").

Ursula K. Le Guin từng nhận nhiều giải thưởng văn học danh giá như Hugo, Locus, World Fantasy, Grandmaster of Science Fiction. Nhà văn Canada Guy Gavriel Kay nhận xét Le Guin là người có sức ảnh hưởng, truyền cảm hứng tới nhiều cây bút đương đại nổi tiếng. "Ông hoàng truyện kinh dị" Stephen Kings ca ngợi Ursula K. Le Guin là "một biểu tượng vĩ đại văn học".

Độc giả Việt Nam biết tới Ursula K. Le Guin qua một số cuốn sách như Mê cung xứ hải địa (The Tombs of Atuan), Bến bờ xa nhất (The Farthest Shore)...

Hà Thu