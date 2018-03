Tiểu sử về Steve Jobs dẫn đầu danh sách best-seller

Thanh Huyền

“The Book of Jobs and iSteve” của Walter Isaacson xuất bản vào 24/10. NXB Simon & Schuster cho biết, họ dự định ra mắt vào tháng 11, nhưng kế hoạch này được đẩy nhanh hơn, như một cách chia sẻ nỗi buồn trước sự ra đi của Steve Jobs.

The Book of Jobs and iSteve không quá "sốt" để người đọc phải xếp hàng chờ đợi cả đêm như khi họ chờ sự ra đời của Harry Potter hay các sản phẩm iPhone, iPad. Nhưng cuốn sách này cũng đủ để chứng minh, những gì liên quan đến Steve Jobs, ngay cả khi ông đã chết, đều thu hút được sự quan tâm của công chúng.

Nhà lãnh đạo quá cố Steve Jobs.

37.000 bản sau 5 ngày, theo hãng thống kê Nielsen Bookscan, đây là con số đáng tự hào đối với dạng sách phi hư cấu hoặc các sách hư cấu bản bìa cứng.

Jon Howells, người phát ngôn chuỗi cửa hàng sách Waterstone, dự đoán, cuốn sách về Jobs sẽ còn là ấn phẩm bán chạy trong mùa Noel năm nay.

"Con số này quả là một hiện tượng đối với dạng sách tiểu sử. Nếu bạn nghe về một cuốn tự truyện nào đó bán chạy, bạn sẽ ngửi thấy mùi truyền thông trong đó. Còn các sách tiểu sử vốn khó trở thành bom tấn trên thị trường sách", Howells nói.

Steve Jobs là cựu giám đốc điều hành hãng Apple. Ông được coi là một huyền thoại của làng công nghệ thế giới. Jobs qua đời hôm 5/10, ở tuổi 56, sau nhiều năm chống chọi với bệnh ung thư.