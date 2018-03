Tác giả nổi tiếng qua đời vì tai nạn xe đạp

Chi Mai -

Tiến sĩ Stephen R. Covey gặp tai nạn xe đạp trên con đường chân dốc đồi ở Provo, tiểu bang Utah, Mỹ hồi tháng 4.

Ông sinh năm 1932 và từng được công nhận là một trong 25 người Mỹ có ảnh hưởng nhất thế giới trong 20 năm trở lại đây, do Times bình chọn. Stephen R. Covey được trao tặng 10 bằng tiến sĩ danh dự của các đại học danh tiếng ở Mỹ.

Tác giả này dành cả đời để viết sách chứng minh một điều: làm thế nào mọi người thực sự có thể kiểm soát vận mệnh của họ, với những hướng dẫn sâu sắc nhưng đơn giản. Lời khuyên trong các cuốn sách của ông đã đưa ra nhiều phương châm sống cho hàng chục triệu độc giả trên thế giới.

Chiếc xe đạp mất phanh khiến Stephen Covey qua đời ở tuổi 79.

Tác phẩm nổi tiếng thế giới và bán chạy nhất của ông là The 7 Habits of Highly Effective People (được giới thiệu ở Việt Nam với tên Bảy thói quen để thành đạt). Tác phẩm này đã bán được 20 triệu bản, do NXB Simon & Schuster ra mắt vào năm 1989 và đã được dịch ra 40 ngôn ngữ trên thế giới.

Bìa cuốn "Bảy thói quen để thành đạt" bản tiếng Việt.

Từ lần xuất bản đầu tiên, Bảy thói quen để thành đạt đã trở thành một trong những cuốn sách có giá trị và nổi tiếng thế giới về thể loại "self-help" - tự rèn luyện bản thân để thành công trong cuộc sống. Tác phẩm có sức lan tỏa rất rộng lớn, không chỉ trong lĩnh vực rèn luyện và phát triển tính cách con người mà còn được bình chọn là cuốn sách về quản trị có giá trị nhất từ trước đến nay.

Steve Covey là người có câu nói bất hủ: “Gieo suy nghĩ gặp hành động. Gieo hành động gặp thói quen. Gieo thói quen gặp tính cách. Gieo tính cách gặp số phận".